Η Κίνα προωθεί την οργάνωση ενός συστήματος μοντέρνας βιομηχανίας άνθρακα μέχρι το 2030

Το Πεκίνο έχει στόχο να οργανώσει ένα σύστημα μοντέρνας βιομηχανίας άνθρακα μέχρι το 2030.

Το Πεκίνο έχει στόχο να οργανώσει ένα σύστημα μοντέρνας βιομηχανίας άνθρακα μέχρι το 2030, επιδιώκοντας την ισορροπία μεταξύ της ενεργειακής ασφάλειας και της πράσινης μετάβασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε ένα αναπτυξιακό σχέδιο που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα.

Το σχέδιο δημοσιοποιήθηκε στις 10 Αυγούστου από την Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων (NDRC) και την Εθνική Διοίκηση Ενέργειας της Κίνας (ΝΕΑ) προβλέποντας την ταχεία βελτιστοποίηση της απόδοσης και την αναβάθμιση της δομής της κινεζικής βιομηχανίας άνθρακα στην διάρκεια του 15ου Πενταετούς Προγράμματος (2026-2030), οπότε αναμένεται να κορυφωθεί η κατανάλωση άνθρακα στην Κίνα.

Το παραπάνω πλαίσιο προβλέπει την υιοθέτηση αυστηρότερων κανόνων στην ανάπτυξη των κοιτασμάτων άνθρακα, την εντατικοποίηση των προσπαθειών για την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας, την ομαλή και σταδιακή κατάργηση της ξεπερασμένης τεχνολογικά παραγωγικής ισχύος, αλλά και τη συνετή προσέγγιση της αξιοποίησης των πόρων βαθέως άνθρακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ