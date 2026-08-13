Εντοπίστηκε σορός άνδρα στη Διώρυγα της Κορίνθου

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Σορός άνδρα αγνώστων λοιπών στοιχείων εντοπίστηκε από ιδιώτη στη θαλάσσια περιοχή της Διώρυγας του Ισθμού της Κορίνθου.

Σορός άνδρα αγνώστων λοιπών στοιχείων εντοπίστηκε από ιδιώτη στη θαλάσσια περιοχή της Διώρυγας του Ισθμού της Κορίνθου.

Η σορός ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος, στο οποίο επέβαινε και στέλεχος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, καθώς και την ταυτότητα του άνδρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ