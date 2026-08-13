ΕΚΤ: Τα μετρητά παραμένουν το πιο αποδεκτό μέσο πληρωμής στην ευρωζώνη

Τα μετρητά παραμένουν το πιο ευρέως αποδεκτό μέσο πληρωμής στην ευρωζώνη, καθώς το 92% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι τα δέχεται.

Τα μετρητά παραμένουν το πιο ευρέως αποδεκτό μέσο πληρωμής στην ευρωζώνη, καθώς το 92% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι τα δέχεται, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Το 2026, το 92% των επιχειρήσεων που πωλούν αγαθά και υπηρεσίες σε φυσικά καταστήματα στους τομείς του λιανικού εμπορίου, των εστιατορίων και καφέ, των ξενοδοχείων, καθώς και των τεχνών, της ψυχαγωγίας και της αναψυχής, δήλωσαν ότι δέχονται μετρητά. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2024 ήταν 90%, γεγονός που δείχνει ότι η αποδοχή των μετρητών ανέκαμψε μετά τη μείωση που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία.

Συνολικά, τα μετρητά είναι το πιο ευρέως αποδεκτό μέσο πληρωμής στην ευρωζώνη. Η αποδοχή πληρωμών με κάρτα παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερή στο 88% μεταξύ 2024 και 2026, ενώ η αποδοχή πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου αυξήθηκε σημαντικά, από 36% σε 68% των επιχειρήσεων κατά την ίδια περίοδο.

Την ίδια στιγμή, το 25% των επιχειρήσεων στην ευρωζώνη αναφέρει ότι έχει λάβει μέτρα για την προώθηση των ψηφιακών πληρωμών. Τα μέτρα περιλαμβάνουν επενδύσεις σε ταμεία που δέχονται πληρωμές χωρίς μετρητά ή τη μείωση του αριθμού των ταμείων που δέχονται μετρητά.

Στην ευρωζώνη, το 13% των επιχειρήσεων έχει εισαγάγει τερματικά αυτοεξυπηρέτησης.

Όταν αποφασίζουν ποια μέσα πληρωμής θα δέχονται, οι επιχειρήσεις αναφέρουν συχνότερα ως βασικά κριτήρια την προτίμηση των καταναλωτών, την ασφάλεια και την ευκολία διαχείρισης.

Σε σύγκριση με τις ψηφιακές μεθόδους πληρωμής, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να βλέπουν σημαντικά πλεονεκτήματα στην αποδοχή μετρητών, όπως η προστασία της ιδιωτικότητας και η αξιοπιστία.

Να σημειωθεί ότι η έρευνα κάλυψε 8.205 επιχειρήσεις και στις 21 χώρες της ευρωζώνης. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου 2026.