Ευρωαγορές: Ήπια άνοδος στους δείκτες - Ισχυρά κέρδη για τη Maersk

Ήπια άνοδο καταγράφουν την Πέμπτη οι βασικοί δείκτες των ευρωαγορών, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Ήπια άνοδο καταγράφουν την Πέμπτη οι βασικοί δείκτες των ευρωαγορών, με την πτώση των τιμών του πετρελαίου να στηρίζει το επενδυτικό κλίμα, ενώ οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν στο επίκεντρο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600, ενισχύεται οριακά 0,10% στις 660,25 μονάδες, μετά την υποχώρησή του από τα ιστορικά υψηλά της προηγούμενης συνεδρίασης. Ο Εuro Stoxx 50 προσθέτει 0,45% στις 6.563 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κερδίζει 0,39% στις 26.450 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ανεβαίνει 0,17% στις 8.689 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 υποχωρεί 0,38% στις 10.791 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο βρίσκεται στο +0,45% στις 53.938 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 σημειώνει κέρδη 0,66% στις 20.336 μονάδες.

Η βρετανική οικονομία άντεξε τους πρώτους μήνες του πολέμου με το Ιράν, καθώς ο ηλιόλουστος καιρός και το Μουντιάλ διατήρησαν τις καταναλωτικές δαπάνες κατά το β' τρίμηνο. Ειδικότερα, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% το τρίμηνο έως τον Ιούνιο, έναντι ανάπτυξης 0,6% το πρώτο τρίμηνο.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ κινούνται σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περιορίζοντας τις ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις και για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από την Fed.

Ωστόσο, το επενδυτικό κλίμα στην Ευρώπη παραμένει επιφυλακτικό, καθώς οι ειρηνευτικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν στάσιμες. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η λεγόμενη Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου (ΑΣΠΚ) αντέκρουσε χθες τη διαβεβαίωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσιγκτον έχει τον «απόλυτο έλεγχο» του στενού του Ορμούζ, τονίζοντας πως η καίριας σημασίας θαλάσσια οδός παραμένει κλειστή.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν, καθώς οι προβλέψεις για την παγκόσμια ζήτηση αναθεωρούνται προς τα κάτω. Ειδικότερα, το Brent σημειώνει απώλειες κατά 1,17%, στα 87,95 δολάρια το βαρέλι. Η εξέλιξη αυτή δίνει στήριξη στις μετοχές ταξιδιών και αναψυχής, οι οποίες ενισχύονται κατά 0,6%, ενώ ο τραπεζικός κλάδος πρωταγωνιστεί στα κέρδη με άνοδο 0,9%. Ο ενεργειακός κλάδος παραμένει σχεδόν αμετάβλητος.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η Maersk, με τη μετοχή της να κάνει άλμα 4,20%. Η δανέζικη ναυτιλιακή εταιρεία ξεπερνά σημαντικά τις προβλέψεις για τα κέρδη και αυξάνει για δεύτερη φορά φέτος την πρόβλεψή της για τα ετήσια αποτελέσματα, καθώς η ισχυρή ζήτηση και οι αναταράξεις στις εμπορικές διαδρομές ενισχύουν τους ναύλους.

Ασία

Στα χρηματιστήρια Ασίας-Ειρηνικού, οι δείκτες ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με μεικτά πρόσημα. Ο Kospi στη Νότια Κορέα ενισχλυθηκε 3,6%, εισερχόμενος σε bull market, ενώ ο ιαπωνικός Nikkei 225 κέρδισε 1,16%. Αντίθετα, ο κινεζικός CSI 300 υποχώρησε 0,57% και ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 σημείωσε απώλειες 0,23%.

