Ισπανία: «Εποικοδομητική» η τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ

Η σύνοδος των υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα της μαζικής άφιξης ανθρώπων στα σύνορα της Θέουτα ήταν εποικοδομητική και οι χώρες μέλη αναγνώρισαν την "άμεση και αποτελεσματική" απάντηση της Μαδρίτης, δήλωσε ο Ισπανός υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα στους δημοσιογράφους στη Μαδρίτη.

Η σύνοδος των υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα της μαζικής άφιξης ανθρώπων στα σύνορα της Θέουτα ήταν εποικοδομητική και οι χώρες μέλη αναγνώρισαν την «άμεση και αποτελεσματική» απάντηση της Μαδρίτης, δήλωσε ο Ισπανός υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα στους δημοσιογράφους στη Μαδρίτη.

Περίπου 70.000 από τους 72.000 μετανάστες που εισήλθαν στη Θέουτα έχουν φύγει, είπε ο Γκράντε-Μαρλάσκα, προσθέτοντας πως ο χώρος Σένγκεν δεν τέθηκε ποτέ σε κίνδυνο καθώς ο βορειοαφρικανικός θύλακας δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία (Σένγκεν).

Σύμφωνα με τον Γκράντε-Μαρλάσκα, οι ισπανικές υπηρεσίες πληροφοριών δεν είχαν ενδείξεις για επικείμενες μαζικές αφίξεις στη Θέουτα.

«Δεν υπήρξε καμία αναφορά, καμία προειδοποίηση», είπε. «Δυστυχώς, αυτά τα πράγματα μπορεί να συμβούν, αλλά ας κρατήσουμε επίσης το ότι είμαστε προετοιμασμένοι να ανταποκριθούμε αμέσως σε μια κρίση αυτού του είδους».

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι η Μαδρίτη εργάστηκε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα προκειμένου να εγκαταστήσει έναν θαλάσσιο φράχτη ανοικτά των ακτών της Θέουτα, έπειτα από μία απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας τον Ιούλιο το οποίο έκρινε πως οι μετανάστες που φθάνουν κολυμπώντας στο ισπανικό έδαφος δεν μπορούν να απελαθούν αμέσως αν δεν έχει τοποθετηθεί φράχτης.

Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ δήλωσε σήμερα ότι η ΕΕ δεν βλέπει άμεση σύνδεση των γεγονότων στη Θέουτα με την πρόσφατη μεγάλης κλίμακας πολιτογράφηση από την Ισπανία παράτυπων μεταναστών από τη Λατινική Αμερική.

Ο Επίτροπος πρόσθεσε, ωστόσο, πως η απόφαση της Ισπανίας να πολιτογραφήσει αυτούς τους μετανάστες δεν θεωρείται θετικό σήμα από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ