Το Παγκόσμιο Κύπελλο τελείωσε, ωστόσο το ποδόσφαιρο δεν σταματά ποτέ, με τα εθνικά πρωταθλήματα να απέχουν περίπου δύο εβδομάδες από την έναρξή τους και τις ομάδες να έχουν ήδη ενισχύσει τα ρόστερ τους.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο τελείωσε, ωστόσο το ποδόσφαιρο δεν σταματά ποτέ, με τα εθνικά πρωταθλήματα να απέχουν περίπου δύο εβδομάδες από την έναρξή τους και τις ομάδες να έχουν ήδη ενισχύσει τα ρόστερ τους.

Και αυτό το καλοκαίρι, ένας πακτωλός εκατομμυρίων απλώθηκε στα πόδια των κορυφαίων ποδοσφαιριστών για να αλλάξουν φανέλες, με τις ομάδες της Premier League να έχουν για μία ακόμη φορά συμμετοχή στα περισσότερα από τα κορυφαία deal. Το παράθυρο των μεταγραφών άνοιξε ουσιαστικά στις 15 Ιουνίου, ωστόσο πολλές συμφωνίες είχαν ήδη κλείσει, ακόμα και πριν το Μουντιάλ, και απλώς αποκαλύφθηκαν αργότερα από τους συλλόγους τους.

Ακολουθούν οι δέκα κορυφαίες μεταγραφές στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής αυτό το καλοκαίρι, σύμφωνα με το TeamTalk:

1) Μόργκαν Ρότζερς (από Άστον Βίλα στην Τσέλσι) – 117 εκατ. λίρες

Ο πιο ακριβοπληρωμένος Βρετανός ποδοσφαιριστής, άλλαξε ομάδα, με την Τσέλσι να βγάζει εκτός μάχης τον ανταγωνισμό καταθέτοντας μία τεράστια προσφορά. Το αξιοπερίεργο είναι ότι ο Ρότζερς θα έπαιζε στο Champions League αν είχε μείνει στη Βίλα, καθώς η Τσέλσι δεν κατάφερε να προκριθεί στις ευρωπαϊκές διοργανώνσεις.

Ο ίδιος ωστόσο δήλωσε για την Τσέλσι ότι «είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στο Λονδίνο και ένας σύλλογος που πάντα θαύμαζα από τότε που ήμουν παιδί».

2) Έλιοτ Άντερσον (από Νότινγχαμ Φόρεστ στη Μάντσεστερ Σίτι) – 116 εκατ. λίρες

Η Μάντσεστερ Σίτι έσπασε το ρεκόρ μεταγραφών της υπογράφοντας τον Άντερσον, με τον ποδοσφαιριστή να υπογράφει πενταετές συμβόλαιο για να αγωνίζεται στο Etihad Stadium.

Θεωρείται σημαντικός παίκτης επάνω στον οποίο θα βασιστεί η μεσαία γραμμή της ομάδας και κατά πολλούς θεωρείται μακροπρόθεσμα ως πιθανός διάδοχος του Ρόντρι.

Η μεταγραφή του Άντερσον έκλεισε ενώ ήταν στην εθνική ομάδα της Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

3) Σάντρο Τονάλι (Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ σε Τότεναμ) – 92,5 εκατ. λίρες

Η Τότεναμ σημείωσε νέο ρεκόρ μεταγραφών για δεύτερη συνεχόμενη φορά τον Ιούλιο με την απόκτηση του Τονάλι από τη Νιούκαστλ.

Εκτός από το αρχικό ποσό των 92,5 εκατομμυρίων λιρών, η Τότεναμ θα μπορούσε να πληρώσει άλλα 7,5 εκατομμύρια λίρες σε πρόσθετα έξοδα, ανεβάζοντας το συνολικό κόστος της συμφωνίας στα 100 εκατομμύρια λίρες.

Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό που έχει καταβληθεί ποτέ για παίκτη της Νιούκαστλ, μετά την πώληση ρεκόρ του Αλεξάντερ Ισάκ στη Λίβερπουλ το περασμένο καλοκαίρι.

4) Ματέους Φερνάντες (Γουέστ Χαμ σε Τότεναμ) – 85 εκατ. λίρες

Το ρεκόρ νούμερο 2 των μεταγραφών της Τότεναμ, για έναν παίκτη που θέλει να αποδείξει πως ανήκει στην Premier League.

5) Άντονι Γκόρντον (Νιούκαστλ σε Μπαρτσελόνα) – 69 εκατ. λίρες

Η μεταγραφή των ονείρων του Όρντον στη Μπαρτσελόνα επιβεβαιώθηκε τον Μάιο. Μετά από τρεισήμισι χρόνια με τη Νιούκαστλ, κατά τη διάρκεια των οποίων σκόραρε 39 γκολ, ο επιθετικός τους έχει αποφέρει κέρδη της τάξης των 25-30 εκατομμυρίων λιρών.

Ο Γκόρντον, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031 με τη Μπαρτσελόνα, δήλωσε κατά την αποκάλυψή του, όπου μίλησε στα ισπανικά: «Μόλις έμαθα ότι η Μπάρτσα ήταν μια σοβαρή επιλογή, δεν υπήρχε ποτέ καμία αμφιβολία. «Πάντα ήθελα την Μπάρτσα. Η Μπάρτσα είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στον πλανήτη. «Είναι αυτό που ονειρευόμουν από παιδί. Είναι πραγματικά ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα να βρίσκομαι εδώ».

6) Γκονσάλο Ράμος (Παρί Σεν Ζερμέν σε Μίλαν) – 63,7 εκατ. λίρες

Ο Ράμος έγινε η κορυφαία μεταγραφή της Μίλαν, καθώς ετοιμάζεται να ηγηθεί της γραμμής για τον συμπατριώτη του προπονητή Ρούμπεν Αμορίμ.

Ο πρώην επιθετικός της Μπενφίκα σκόραρε 45 γκολ σε τρία χρόνια που αγωνίστηκε με την Παρί Σεν Ζερμέν.

7) Κρισένσιο Σάμερβιλ (από Γουέστ Χαμ σε Αλ Χιλάλ) – 55 εκατ. λίρες

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Ρόμα είχαν επαφές με τον Ολλανδό εξτρέμ, ωστόσο στα 24 του δέχτηκε την προσφορά των 300.000 λιρών την εβδομάδα από την Σαουδική Αραβία. Η Γουέστ Χαμ θα μπορούσε επίσης να βάλει στην τσέπη άλλα 5 εκατομμύρια λίρες σε μπόνους.

8) Ζερέμι Ζακέ (από Ρεν σε Λίβερπουλ) – 55 εκατ. λίρες

Ο Ζακέ υπέγραψε για τον προπονητή Άρνε Σλοτ, ωστόσο εκείνος αποχώρησε και πιθανότατα θα παίξει σημαντικό ρόλο για τον νέο κόουτς Αντόνι Ιραόλα. Ο Γάλλος αμυντικός της Γαλλίας αναμένεται να είναι έτοιμος για την προετοιμασία, έχοντας μείνει εκτός δράσης από τον Φεβρουάριο.

9) Γιαν Πολ φαν Χέκε (από Μπράιτον σε Τότεναμ) – 52 εκατ. λίρες

Η Τότεναμ πέτυχε με την τρίτη της προσφορά να φέρει στην ομάδα τον αμυντικό της Μπράιτον, Φαν Χέκε, με τον Ολλανδό ποδοσφαιριστή να έχει σημαντική τετραετή εμπειρία στην Πρέμιερ Λιγκ.

10) Μάξενς Λακρουά (από Κρίσταλ Πάλας σε Τσέλσι) – 52 εκατ. λίρες

Η Πάλας αρχικά ήθελε περισσότερα από την Τσέλσι από όσα έδωσε η Τότεναμ για τον Φαν Χέκε, λόγω του ότι ο Λακρουά είχε μεγαλύτερο συμβόλαιο, ωστόσο οι «Αετοί» τελικά συμφώνησαν με το ίδιο ποσό για να ολοκληρώσουν μια συμφωνία που καθυστέρησε λόγω του Παγκοσμίου Κυπέλλου.