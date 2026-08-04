Το Κατάρ κατηγορεί το Ισραήλ ότι καθυστερεί την εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα

Ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ δήλωσε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επίτευξη διπλωματικής επίλυσης της σύγκρουσης.

Το Κατάρ, που μεσολαβεί στη σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι καθυστερεί την εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα μετά την ανακοίνωση συμφωνίας την οποία επέκρινε το εβραϊκό κράτος για πρόοδο στη διαδικασία υπό τη διεύθυνση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Η εντατικοποίηση των ισραηλινών πληγμάτων τις τελευταίες ημέρες στη Γάζα, δεν είναι τίποτε άλλο από άλλη μία προσπάθεια να εκτροχιαστεί η εφαρμογή του σχεδίου και να εμποδιστούν ειρηνικές λύσεις στη σύγκρουση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Ματζέντ αλ Ανσάρι.

Εξάλλου, ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επίτευξη διπλωματικής επίλυσης της σύγκρουσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν και ότι οι μεσολαβητές -το Κατάρ, το Πακιστάν και το Ομάν- συντονίζουν τις ενέργειές τους προκειμένου να διευκολύνουν τις διαπραγματεύσεις και να ανταλλάξουν κείμενα μεταξύ των δύο πλευρών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ