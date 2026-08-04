Τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν πίνουμε καφέ το πρωί

Η χαρακτηριστική του γεύση και το άρωμά του τον έχουν καταστήσει ένα από τα πιο δημοφιλή ροφήματα παγκοσμίως.

Ο καφές αποτελεί για εκατομμύρια ανθρώπους το πρώτο πράγμα που απολαμβάνουν μόλις ξυπνήσουν. Για κάποιους είναι μια καθημερινή συνήθεια που σηματοδοτεί την έναρξη της ημέρας, ενώ για άλλους είναι απαραίτητος προκειμένου να νιώσουν πιο ξύπνιοι και έτοιμοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της καθημερινότητας.

Η χαρακτηριστική του γεύση και το άρωμά του τον έχουν καταστήσει ένα από τα πιο δημοφιλή ροφήματα παγκοσμίως, όμως η επίδρασή του δεν περιορίζεται μόνο στην απόλαυση που προσφέρει.

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