Η Caterpillar αυξάνει τις προβλέψεις για τα έσοδα του έτους μετά από ισχυρό β' τρίμηνο

Η Caterpillar αύξησε την πρόβλεψή της για την ετήσια αύξηση των εσόδων της, αφού ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα κέρδη του β' τριμήνου.

Η Caterpillar αύξησε την πρόβλεψή της για την ετήσια αύξηση των εσόδων της, αφού ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα κέρδη του β' τριμήνου. Η θετική επίδοση αποδίδεται κυρίως στην ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, η οποία ενίσχυσε τη ζήτηση για εξοπλισμό παραγωγής ενέργειας και κατασκευών.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η μετοχή της εταιρείας σκαρφάλωσε 11% στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Παράλληλα, η Caterpillar μείωσε την εκτίμησή της για το ετήσιο κόστος από τους δασμούς περίπου 2,2 δισ. δολάρια, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 2,2 έως 2.6 δισ. δολάρια.

Τα τελευταία τρίμηνα, ο γίγαντας εξοπλισμού κατασκευών καταγράφει αυξημένες παραγγελίες κατασκευαστικού εξοπλισμού, καθώς η δημιουργία νέων κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ αυξάνει τη ζήτηση εφεδρικού εξοπλισμού ισχύος που απαιτείται για τέτοια κτίρια.

Στο β' τρίμηνο, η Caterpillar κατέγραψε παραγγελίες ύψους 9,4 δισ. δολαρίων, με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών να διαμορφώνεται σε ιστορικό υψηλό των 72,1 δισ. δολαρίων.

Επιπλέον, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 24% και ανήλθαν στο ιστορικό υψηλό των 20,54 δισ. δολαρίων για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου. Τα έσοδα του τομέα κατασκευών ενισχύθηκαν κατά 35%, χάρη στις ισχυρές λιανικές πωλήσεις, κυρίως στη Βόρεια Αμερική, όπου η αύξηση έφτασε το 50%.

Την ίδια στιγμή, ο κλάδος ενέργειας κατέγραψε αύξηση εσόδων κατά 17%. Οι δύο αυτοί τομείς συνεισέφεραν συνολικά το 81% των συνολικών εσόδων της εταιρείας.

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι κατέγραψε αναμενόμενη ανάκαμψη δασμών ύψους 392 εκατ. δολαρίων κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Τέλος, τα προσαρμοσμένα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 8,17 δολάρια ανά μετοχή, έναντι 4,72 δολαρίων την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ξεπερνώντας σημαντικά την εκτίμηση των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν κέρδη 6,20 δολαρίων ανά μετοχή.