Ανδρουλάκης: «Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού»

Ο κ. Ανδρουλάκης έδωσε έμφαση στην ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο χαρακτήρισε γερασμένο σώμα και είπε ότι «πρέπει να στηρίξουμε τους πυροσβέστες μας».

«Η κλιματική κρίση είναι εδώ. Δεν μπορεί να είναι άλλοθι. Δυστυχώς, πολλές φορές η κυβέρνηση επιχειρηματολογεί θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα. Έχει έρθει εδώ και χρόνια», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε πληγείσες από την πυρκαγιά περιοχές της Βοιωτίας και συζήτησε με τους κατοίκους.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι η κλιματική αλλαγή «δεν μπορεί να είναι άλλοθι για τις αδυναμίες στην προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού -όπου δημιουργούνται πολλά ζητήματα- στην πρόληψη και τη γρήγορη παρέμβαση σε τέτοιες περιπτώσεις». Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ και ο Γιώργος Μουλκιώτης, που είναι ο βουλευτής του κόμματος στην περιοχή, θα παρακολουθούν στενά, «ώστε να γίνουν γρήγορα οι καταγραφές και να έρθουν το συντομότερο δυνατό οι αποζημιώσεις για να συνεχίσει η οικονομική ζωή της περιοχής και να μην είναι αυτή η καταστροφή ένας ακόμη λόγος να φύγουν οι μόνιμοι κάτοικοι».

Ο κ. Ανδρουλάκης έδωσε έμφαση στην ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο χαρακτήρισε γερασμένο σώμα και είπε ότι «πρέπει να στηρίξουμε τους πυροσβέστες μας». «Πάνε το πρωί στη δουλειά και δεν ξέρουν αν θα επιστρέψουν. Πρέπει, λοιπόν, να στηρίξουμε τους πυροσβέστες. Να στηρίξουμε την πολιτική προστασία. Και όχι να είναι συνεχώς η κλιματική αλλαγή ένα άλλοθι για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού», πρόσθεσε. Επεσήμανε ότι «δυστυχώς, βλέπουμε κάθε χρόνο πολλές φυσικές καταστροφές» υπογραμμίζοντας ότι «πρέπει να σταματήσουμε να κλαίμε πάνω από τα καμένα» και «πρέπει το κράτος να εκσυγχρονιστεί, να εκσυγχρονιστούν και να αποκεντρωθούν οι μηχανισμοί για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

Σε δηλώσεις του προς τα μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Η σκέψη μας είναι, πρώτα απ' όλα, στις οικογένειες των πέντε συνανθρώπων μας, που έχασαν με άδικο και τραγικό τρόπο τις ζωές τους, παλεύοντας μέσα στις φλόγες». «Δεν είναι η ώρα φθηνών αντιπαραθέσεων, όμως, υπάρχουν κάποια ερωτήματα: Ποιος είχε την ευθύνη του εναέριου συντονισμού στην Ψάθα και ποια πρωτόκολλα ίσχυαν την ώρα της ταυτόχρονης επιχείρησης των ελικοπτέρων», συμπλήρωσε.

Επανέλαβε ότι «η κλιματική κρίση δεν ήρθε τώρα. Έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Και δεν πρέπει να είναι άλλοθι για την εκάστοτε κυβέρνηση», σημειώνοντας πως «γι' αυτό, πρέπει να αξιολογήσουμε τι έχει συμβεί με τους πόρους του προγράμματος ΑΙΓΙΣ και του προγράμματος Antinero, πόσο βοηθούν τα εναέρια μέσα που νοικιάζουμε κάθε χρόνο, ποια είναι η επιχειρησιακή τους αξία και πώς έχουμε στηρίξει το Πυροσβεστικό Σώμα, που δίνει κάθε καλοκαίρι μια πολύ μεγάλη μάχη με τις φλόγες».

«Αν δεν επενδύσουμε σε σχέδια πρόληψης και ετοιμότητας, δεν θα πετύχουμε ποτέ την ανθεκτικότητα που χρειάζεται η πατρίδα μας για να αντέξει στην κλιματική κρίση», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ