Στο Μαξίμου αύριο Τετάρτη ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης

Στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό, θα βρεθεί αύριο Τετάρτη (5/8) ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.
Στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό, θα βρεθεί αύριο Τετάρτη (5/8) ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.
Όπως ανακοινώθηκε, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο στις 10:00 θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Στη συνέχεια, στις 11:00, ο πρωθυπουργός, θα προεδρεύσει διυπουργικής σύσκεψης με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων.
Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ