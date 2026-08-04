Ρούμπιο: Η Ουάσινγκτον βλέπει πρόοδο στις συνομιλίες για το Ορμούζ - Ελπίδες για συμφωνία πολύ σύντομα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα πως έχει σημειωθεί πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν για τη διέλευση περισσότερων πλοίων από το Στενό του Ορμούζ, όμως δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα πως έχει σημειωθεί πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν για τη διέλευση περισσότερων πλοίων από το Στενό του Ορμούζ, όμως δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία.

«Έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες αυτές, αλλά δεν υπάρχει ακόμη κάτι οριστικό. Ελπίζουμε ότι θα συμβεί πολύ σύντομα», είπε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σημειώνεται πως νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ είχε προετοιμάσει το έδαφος, αναφέροντας πως ΗΠΑ και Ισραήλ ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ήδη από την Τρίτη ή την Τετάρτη.

«Συνομιλούμε με τους Ιρανούς. Υπάρχει πιθανότητα να έχουμε συμφωνία σήμερα ή αύριο για το άνοιγμα του Ορμούζ και να προχωρήσουμε σε μια πιο ομαλή κατάσταση όσον αφορά τη σύγκρουση αυτή», ανέφερε στο CNBC.