Σε εξέλιξη η διερεύνηση για το αεροπορικό δυστύχημα με τα δύο ελικόπτερα στην Ψάθα

Υπενθυμίζεται ότι η διερεύνηση του δυστυχήματος ανατέθηκε από τον αρμόδιο εισαγγελέα στην ΕΛ.ΑΣ. και την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Συνολικά 28 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 26 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη δύο.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Συνεχίζεται η διερεύνηση για το αεροπορικό δυστύχημα με τα δύο ελικόπτερα στην Ψάθα

Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη είναι όλες οι διαδικασίες διερεύνησης του αεροπορικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων Bell (ΑΒ-214 ST) που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά της Αττικής, στην Ψάθα, στις 02 Αυγούστου 2026, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής που αποτελούσαν το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου.

Υπενθυμίζεται ότι η διερεύνηση του δυστυχήματος ανατέθηκε από τον αρμόδιο εισαγγελέα στην ΕΛ.ΑΣ. και την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Όπως αναφέρουν αρμόδια στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση ανατέθηκε στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών λόγω του ότι υπάρχουν θάνατοι, αλλά θα διερευνηθούν όλες οι συνθήκες του δυστυχήματος, προκειμένου να σχηματιστεί η δικογραφία που θα περιλαμβάνει όλες τις παραμέτρους του τραγικού συμβάντος, προκειμένου να φωτιστούν οι αιτίες της σύγκρουσης και αν υπάρχουν ευθύνες προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας η δικογραφία θα παραδοθεί στον εισαγγελέα.

Στο πλαίσιο αυτό, θα οριστούν τρεις ειδικοί πραγματογνώμονες από την αστυνομία, οι οποίοι θα υποβάλουν τα πορίσματα τους για το δυστύχημα, ο καθένας στο αντικείμενο του και τα οποία θα συμπεριληφθούν στη δικογραφία και παράλληλα θα ληφθούν καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους και αρμόδιους και θα αξιοποιηθεί το οπτικό ή οποιοδήποτε υλικό υπάρχει για την σύγκρουση.

Ωστόσο, όπως διευκρινίστηκε από αστυνομικές πηγές, παράλληλες έρευνες μπορούν να κάνουν και άλλες υπηρεσίες, που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες τους και το αντικείμενο τους, αλλά οι επίσημες απαντήσεις για τις αιτίες των δύο θανάτων θα δοθούν από το πόρισμα της αστυνομικής έρευνας.

Ήδη, όπως έγινε γνωστό από το Πυροσβεστικό Σώμα, σήμερα έγινε αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα με τη συνδρομή drone.

Συγκεκριμένα, στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Δ.Α.Ε.Ε., με επικεφαλής τον Διευθυντή της Υπηρεσίας και τη συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτοψία και να συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα συμβάλουν στη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.

Για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου χρησιμοποιήθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), με το οποίο πραγματοποιήθηκαν εναέριες λήψεις και λεπτομερής καταγραφή του σημείου πτώσης, καθώς και της ευρύτερης περιοχής.

Τα στοιχεία και το οπτικό υλικό που συγκεντρώθηκαν θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της έρευνας, σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες Αρχές, για την πλήρη διερεύνηση και τεκμηρίωση των συνθηκών του συμβάντος.

Παράλληλα, τα σχετικά στοιχεία θα υποβληθούν συμπληρωματικά στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές Βοιωτίας.

Η Δ.Α.Ε.Ε. συνεχίζει την έρευνα, αξιοποιώντας εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα για την πλήρη τεκμηρίωση της υπόθεσης.

Τέλος, σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες στην διερεύνηση του αεροπορικού δυστυχήματος και για να λυθεί κάθε σύγχυση, πηγές Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ανέφεραν τα εξής:

Το θέμα της διερεύνησης του αεροπορικού ατυχήματος των 2 ελικοπτέρων ΑΒ-214 ST της εταιρείας McDermond, (η οποία τα έχει μισθώσει στο ελληνικό κράτος), που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά της Αττικής, στην Ψάθα, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Federal Aviation Authority (FAA) των ΗΠΑ και όχι στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ, καθώς τα ελικόπτερα έχουν αμερικανικό νηολόγιο.

Η FAA έχει ενημερωθεί από την εταιρεία McDermond, ως εκείνη όφειλε, και έχουν ξεκινήσει τις σχετικές ενέργειες.

Οι πηγές του υπουργείου τονίζουν ότι ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, από τον συστατικό του νόμο, εξαιρείται ρητά από την διερεύνηση αεροπορικών μέσων που εκτελούν αεροπυρόσβεση.

Ωστόσο, η ΕΛ.ΑΣ στην οποία έχει ανατεθεί η διερεύνηση του ατυχήματος από την Εισαγγελία, έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ