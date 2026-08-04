Προειδοποίηση αγροτών: Έρχονται νέες αυξήσεις τιμών στο λάδι λόγω του καύσωνα

Αυξήσεις στις τιμές του ελαιόλαδου προβλέπουν οι αγρότες σε ολόκληρη την Ευρώπη λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την ήπειρο.

Oι αγρότες της Ευρώπης προειδοποιούν για τη μείωση της παραγωγής τροφίμων σε συνδυασμό με την άνοδο των τιμών, καθώς οι καλλιέργειες από το καλαμπόκι έως και τα λαχανικά πλήττονται από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του καύσωνα, της ξηρασίας και των πυρκαγιών.

Πλήγμα έχουν υποστεί και οι ελαιώνες, καθώς η κλιματική κρίση ωθεί τις θερμοκρασίες σε όλη την ήπειρο σε νέα επίπεδα-ρεκόρ, γεγονός που σημαίνει ότι το κόστος του ελαιολάδου, το οποίο βρίσκεται ήδη σε υψηλά επίπεδα, αναμένεται να αρχίσει να αυξάνεται ξανά.

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