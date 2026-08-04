Φινλανδία: «Πράσινο φως» για μόνιμη εγκατάσταση πυρηνικών αποβλήτων

Το υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Απασχόλησης της Φινλανδίας ανακοίνωσε ότι η αξιολόγηση της αρχής STUK επιτρέπει στην κυβέρνηση να επεξεργαστεί την αίτηση για άδεια λειτουργίας

Η ρυθμιστική αρχή της Φινλανδίας για την ασφάλεια της πυρηνικής ενέργειας συνέστησε σήμερα να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας στην εγκατάσταση αποθήκευσης πυρηνικών αποβλήτων Onkalo, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την εφαρμογή της κυβερνητικής απόφασης που θα καταστήσει την εγκατάσταση τον πρώτο στον κόσμο μόνιμο αποθηκευτικό χώρο πυρηνικού καυσίμου που έχει αναλωθεί.

Η Posiva, ιδιοκτήτρια του Onkalo, η οποία με τη σειρά της ανήκει στις εταιρείες κοινής ωφέλειας Fortum και Teollisuuden Voima (TVO), σχεδιάζει την ταφή πυρηνικού καυσίμου που έχει αναλωθεί σε βάθος περίπου 400 μέτρων κάτω από το έδαφος.

Η Φινλανδία ενέκρινε την κατασκευή του έργου το 2015.

Η ρυθμιστική αρχή STUK ανέφερε σε δήλωσή της ότι πληρούνται οι απαιτήσεις ασφάλειας για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.

Το υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Απασχόλησης της Φινλανδίας ανακοίνωσε ότι η αξιολόγηση της αρχής STUK επιτρέπει στην κυβέρνηση να επεξεργαστεί την αίτηση για άδεια λειτουργίας

Η Posiva, σύμφωνα με την STUK, έχει υποβάλει αίτηση για άδεια λειτουργίας έως το τέλος του 2070.

Είναι η πρώτη φορά παγκοσμίως που μια γεωλογική εγκατάσταση τελικής αποκομιδής πυρηνικού καυσίμου που έχει αναλωθεί, προχώρησε στην φάση απόκτησης άδειας λειτουργίας , αναφέρει η ρυθμιστική αρχή STUK.

Η Σουηδία άρχισε την κατασκευή της εγκατάσταση τελικής αποκομιδής πυρηνικού καυσίμου που έχει αναλωθεί το 2025, ενώ η εγκατάσταση αναμένεται να λάβει τα πρώτα της πυρηνικά απόβλητα στα τέλη του 2030.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ