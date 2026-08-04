Goldman Sachs: Το Brent θα κινείται στα 80-90 δολάρια έως ότου υπάρξει συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν ή κλιμάκωση της σύγκρουσης

Η Goldman Sachs αναμένει το Brent να διαπραγματεύεται σε ένα εύρος 80-90 δολαρίων ανά βαρέλι έως ότου υπάρξει είτε επιβεβαίωση μιας νέας συμφωνίας για τα πυρηνικά μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είτε σημαντική κλιμάκωση της μεταξύ τους σύγκρουσης.

Η Goldman Sachs ανέφερε την Τρίτη ότι αναμένει το Brent να διαπραγματεύεται σε ένα εύρος 80-90 δολαρίων ανά βαρέλι έως ότου υπάρξει είτε επιβεβαίωση μιας νέας συμφωνίας για τα πυρηνικά μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είτε σημαντική κλιμάκωση της μεταξύ τους σύγκρουσης.

Παράλληλα, η τράπεζα εκτιμά ότι η εύλογη αξία της τιμής spot του Brent διαμορφώνεται περίπου στα 80 δολάρια το βαρέλι, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι αγορές ενσωματώνουν μόνο ένα μέτριο ασφάλιστρο κινδύνου, παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από τις προμήθειες πετρελαίου στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια στιγμή το Brent διαπραγματεύεται κοντά στα 85 δολάρια ανά βαρέλι την Τρίτη, καθώς τα αντικρουόμενα μηνύματα από τοις ΗΠΑ και το Ιράν σχετικά με την πορεία των συνομιλιών για τον τερματισμό του πεντάμηνου πολέμου τους ενίσχυσαν την αβεβαιότητα.

Ωστόσο, αν και το Brent υποχώρησε στα χαμηλά έως τα μέσα των 80 δολαρίων μετά την αναβολή των προγραμματισμένων αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν και τις αναφορές που έκαναν λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες σχετικά με τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, η Goldman ανέφερε ότι οι φυσικές αγορές πετρελαίου συνεχίζουν να γίνονται πιο σφιχτές.

Ειδικότερα, εκτίμησε ότι τα παγκόσμια ορατά αποθέματα πετρελαίου μειώθηκαν κατά 6,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τις τελευταίες δύο εβδομάδες, λόγω των μειωμένων ροών από τον Κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα, των χαμηλότερων ρωσικών εξαγωγών και των ισχυρότερων εισαγωγών από την Ασία.

Παράλληλα, εκτιμά ότι οι εξαγωγές πετρελαίου από τον Κόλπο έχουν μειωθεί περίπου στο 36% των προπολεμικών επιπέδων, με βάση τον κινητό μέσο όρο επτά ημερών, από σχεδόν 80% στις αρχές Ιουλίου.

Επιπλέον, η Goldman ανέφερε επίσης ότι η χωρητικότητα φορτωμένων δεξαμενόπλοιων στην Ερυθρά Θάλασσα έχει μειωθεί κατά 22% από τότε που οι φιλοϊρανοί Χούθι ανακοίνωσαν αποκλεισμό.

Ακόμη, η τράπεζα εκτιμά ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας έχουν μειωθεί κατά 2,4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως σε σύγκριση με πριν από έναν χρόνο, αν και οι αποστολές έχουν όλο και περισσότερο αναδρομολογηθεί μέσω του αγωγού SUMED στην Αίγυπτο, αντισταθμίζοντας εν μέρει τις διαταραχές στις θαλάσσιες διαδρομές της Ερυθράς Θάλασσας.

Τέλος, η Goldman επισήμανε και την πρόσφατη πτώση στις προμήθειες ρωσικού αργού. Οι εξαγωγές ρωσικού αργού και συμπυκνωμάτων μειώθηκαν κατά 1,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ενώ οι επαναλαμβανόμενες διακοπές στις φορτώσεις στον τερματικό σταθμό CPC στη Μαύρη Θάλασσα έχουν αφήσει τις αποστολές σημαντικά χαμηλότερα από τα φυσιολογικά επίπεδα.