Πετρέλαιο: Υποχωρούν οι τιμές μετά τις δηλώσεις Μπέσεντ για πιθανή συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν στο Ορμούζ

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Τρίτη, μετά την ανακοίνωση ότι ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Τρίτη, μετά την ανακοίνωση του Σκοτ Μπέσεντ ότι ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Το αργό τύπου Brent χάνει 2,28% στα 81,86 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI υποχωρεί 3% στα 77,93 δολάρια ανά βαρέλι.

Να σημειωθεί, ότι τη Δευτέρα καταγράφτηκαν ισχυρότατες απώλειες στις τιμές που άγγιξαν το 5%. Αναλυτικότερα, τα συμβόλαια παραδόσως Σεπτεμβρίου για το αμερικανικό WTI στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης υποχώρησαν κατά 5,02% στα 80,42 δολάρια/βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια Οκτωβρίου του ευρωπαϊκού brent έκλεισαν με απώλειες 4,5% στα 83,95 δολάρια/βαρέλι.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, οι ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ήδη από την Τρίτη ή την Τετάρτη, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

«Συνομιλούμε με τους Ιρανούς. Υπάρχει πιθανότητα να έχουμε συμφωνία σήμερα ή αύριο για το άνοιγμα του Ορμούζ και να μπούμε σε μια πιο ομαλή κατάσταση όσον αφορά τη σύγκρουση αυτή».

Η Goldman Sachs αναμένει ότι το Brent θα διαπραγματεύεται στην περιοχή των 80-90 δολαρίων ανά βαρέλι μέχρι να υπάρξει είτε επιβεβαίωση μιας νέας συμφωνίας των ΗΠΑ για τα πυρηνικά του Ιράν είτε μία νέα σημαντική κλιμάκωση της σύγκρουσής τους. Η τράπεζα εκτιμά ότι η εύλογη αξία του Brent στην αγορά spot είναι περίπου στα 80 δολάρια το βαρέλι

Το βράδυ της Δευτέρας ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι ότι «αυτή τη στιγμή» διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι «η τελευταία ευκαιρία» της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία.

«Θέλω να δώσω στο Ιράν κάθε τελευταία ευκαιρία πριν από την καρατόμηση» και «ας ελπίσουμε να βάλει μυαλό», δήλωσε. «Τίποτα δεν περνάει στο Ιράν, εκτός αν το θέλουμε εμείς και τίποτα δεν θα περάσει, εκτός αν επιτευχθεί συμφωνία ή ολοκληρωτική παράδοση», πρόσθεσε. «Είτε το Ιράν θέλει να το παραδεχτεί είτε όχι, μιλάμε στην πραγματικότητα για τη λύση ενός προβλήματος που το ίδιο έχει προκαλέσει εδώ και δεκαετίες», ανέφερε ο Τραμπ.