ΗΠΑ: Στα 73,3 δισ. δολάρια μειώθηκε το εμπορικό έλλειμμα τον Ιούνιο

Μειώθηκε το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ τον Ιούνιο, καθώς οι εισαγωγές υποχώρησαν για πρώτη φορά από την αρχή του έτους, σημειώνοντας σημαντική πτώση.

Μειώθηκε το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ τον Ιούνιο, καθώς οι εισαγωγές υποχώρησαν για πρώτη φορά από την αρχή του έτους, σημειώνοντας σημαντική πτώση.

Συγκεκριμένα, το έλλειμμα στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών υποχώρησε κατά 5,6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα στα 73,3 δισ. δολ., σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου την Τρίτη. Την ίδια ώρα ωστόσο, η αξία των εισαγωγών μειώθηκε κατά 1,8%, ενώ οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 0,9%.

Σε βάση προσαρμοσμένο στον πληθωρισμό, το έλλειμμα του εμπορίου εμπορευμάτων μειώθηκε στα 94,5 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούνιο.

Τα εμπορικά στοιχεία ολοκληρώνουν ένα τρίμηνο στο οποίο οι καθαρές εξαγωγές συνέχισαν να επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική ανάπτυξη. Το εμπόριο ήταν ασταθές από μήνα σε μήνα εν μέσω μίας δασμολογικής πολιτικής με συνεχείς εναλλαγές, διαταραχών από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και μίας επενδυτικής «ορμής» στο κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι εισαγωγές υπολογιστών, περιφερειακών και εξαρτημάτων αυξήθηκαν από το 2025 στις αρχές του τρέχοντος έτους, καθώς οι εταιρείες επιδιώκουν επιθετικά επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η τελευταία εμπορική έκθεση, ωστόσο, έδειξε ότι οι εισαγωγές υπολογιστών και ημιαγωγών σημείωσαν μια ανάσα τον Ιούνιο. Η ευρύτερη κατηγορία κεφαλαιουχικών αγαθών που περιλαμβάνει τέτοιο εξοπλισμό μειώθηκε για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο.

Παράλληλα, η αξία των εξερχόμενων αποστολών βιομηχανικών προμηθειών, όπως πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου, μειώθηκε κατά 4%.

Ανά χώρα, τα ελλείμματα του εμπορίου εμπορευμάτων των ΗΠΑ με το Μεξικό και τον Καναδά διευρύνθηκαν. Η κυβέρνηση Τραμπ αποφάσισε πρόσφατα ότι δεν θα ανανεώσει την εμπορική της συμφωνία με τους γείτονές της, επιδιώκοντας αντ' αυτού ετήσιες αξιολογήσεις, κάτι που θα μπορούσε να τροφοδοτήσει πρόσθετη αβεβαιότητα για τις εταιρείες τους επόμενους μήνες. Το έλλειμμα των ΗΠΑ με την Κίνα αυξήθηκε επίσης.

Στον τομέα των υπηρεσιών, οι δαπάνες των διεθνών επισκεπτών στις ΗΠΑ αυξήθηκαν για δεύτερο μήνα, καθώς ξεκίνησε το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA.