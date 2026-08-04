«Η Ουκρανία δε θα μπει ποτέ στο ΝΑΤΟ», λέει ο πρώην αρχηγός ενόπλων δυνάμεων

Ο Ζαλούζνι, που ηγήθηκε των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων τα δύο πρώτα χρόνια της ρωσικής εισβολής, παραμένει πολύ δημοφιλής στη χώρα.

Η Ουκρανία, που αγωνίζεται από το 2022 κατά της ρωσικής εισβολής και διεκδικεί εδώ και χρόνια να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει μέλος του διεθνούς οργανισμού, εκτίμησε ο πρώην επικεφαλής των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, Βαλέρι Ζαλούζνι.

«Για σχεδόν δώδεκα χρόνια, εργάστηκα προσωπικά για τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του ΝΑΤΟ, και κάθε χρόνο άκουγα το ίδιο παραμύθι: ότι είμαστε έτοιμοι να ενταχθούμε», είπε, σύμφωνα με το ουκρανικό ΜΜΕ, Ievropeïska Pravda, χθες, Δευτέρα, το βράδυ.

«Δυστυχώς, δεν θα γίνουμε ποτέ μέλος του ΝΑΤΟ», είπε ο στρατηγός Ζαλούζνι σε σύσκεψη Ουκρανών πρεσβευτών στο Κίεβο, καθώς πολλές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι αντίθετες σε αυτήν την ιδέα.

Ο Ζαλούζνι, που ηγήθηκε των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων τα δύο πρώτα χρόνια της ρωσικής εισβολής, παραμένει πολύ δημοφιλής στη χώρα. Από το 2024 είναι πρεσβευτής της Ουκρανίας στη Βρετανία.

Ο στρατηγός θεωρεί πως το ΝΑΤΟ είναι απαρχαιωμένο σε σχέση με τις σύγχρονες απειλές και πως, έπειτα από τεσσεράμισι χρόνια εισβολής, στη χειρότερη ένοπλη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο, ο ουκρανικός στρατός έχει γίνει πιο σύγχρονος από την Ατλαντική συμμαχία.

«Είναι αδύνατη η ένταξη σε έναν οργανισμό που ακολουθεί δόγματα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (...) με το επίπεδο ανάπτυξης που υπάρχει εντός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων», υπογράμμισε.

Η εισβολή στην Ουκρανία άλλαξε εις βάθος τις μεθόδους του πολέμου, με τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και τις χαμηλού κόστους νέες τεχνολογίες να κατέχουν πλέον κεντρικό ρόλο στο πεδίο της μάχης.

Πολλοί ειδικοί εκτιμούν πως το ΝΑΤΟ καθυστερεί στην ενσωμάτωση αυτών των καινοτομιών στις αμυντικές του δυνατότητες.

Ο Ζαλούζνι παραδέχθηκε ωστόσο ότι "η Ουκρανία έχει ανάγκη τεχνολογίες που είναι ακόμη διαθέσιμες σήμερα στις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ", κυρίως συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που επιτρέπουν να καταρριφθούν βαλλιστικοί πύραυλοι.

Τον Ιούλιο, σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στη βρετανική εφημερίδα The Telegraph, ο Ζαλούζνι είχε πει πως ο πόλεμος στην Ουκρανία «ανέδειξε ανησυχητικά ερωτήματα σχετικά με το αν το ΝΑΤΟ είναι προετοιμασμένο για τις συγκρούσεις του 21ου αιώνα».

«Η Ουκρανία έχει κάθε λόγο να αναγνωρίσει την υποστήριξη που έδωσαν και εξακολουθούν να δίνουν οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Όμως ο σεβασμός προς τη Συμμαχία δεν πρέπει να εμποδίσει μια ειλικρινή αποτίμηση των αδυναμιών της», είχε γράψει ο Ζαλούζνι.

Αντίθετα, «η ικανότητα της Ουκρανίας να συνεχίσει τον πόλεμο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχιζόμενη υποστήριξη των συμμάχων της», υπογράμμισε.

Ο Βαλέρι Ζαλούζνι είναι η πιο δημοφιλής προσωπικότητα στη χώρα του, με το 73% των Ουκρανών να δηλώνουν ότι τον εμπιστεύονται, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε τον Ιούνιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ