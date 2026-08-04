Lonely Planet: Αυτό το μέρος της Ελλάδας είναι ιδανικό για διακοπές τον Αύγουστο

Λίστα με τους καλύτερους προορισμούς στην Ευρώπη για διακοπές τον Αύγουστο δημοσίευσε το Lonely Planet. Δείτε ποιον ελληνικό προορισμό ξεχώρισε.

Ο ταξιδιωτικός οδηγός Lonely Planet έφτιαξε τη δική του λίστα με τα μέρη της Ευρώπης που είναι ιδανικά για διακοπές τον Αύγουστο. «Το καλοκαίρι στην Ευρώπη είναι υπέροχο – αλλά ο Αύγουστος είναι ένας από τους πιο πολυσύχναστους μήνες, πράγμα που σημαίνει ότι θα μοιραστείτε τη μαγεία με πολλούς τουρίστες», γράφει το Lonely Planet και προτείνει έξι προορισμούς για διακοπές μακριά από τα πλήθη στις πολλές μαγικές γωνιές της ηπείρου. Ανάμεσα στις προτάσεις του Lonely Planet βρίσκεται κι ένας ελληνικός προορισμός: το Πήλιο.

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