Επικοινωνία Παπασταύρου με τον Ισραηλινό υπ. Ενέργειας για Μ. Ανατολή και ενεργειακή συνεργασία

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και η προώθηση της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, με τον υπουργό Ενέργειας και Υποδομών του Ισραήλ, Έλι Κοέν.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και η προώθηση της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, με τον υπουργό Ενέργειας και Υποδομών του Ισραήλ, Έλι Κοέν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και την ανάγκη δημιουργίας εναλλακτικών ενεργειακών διαδρόμων, μετά την κρίση στα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, υπογράμμισαν τη γεωπολιτική σημασία που έχει αποκτήσει η Ανατολική Μεσόγειος, καθώς και τη σημασία της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «3+1».

Στη διάρκεια της επικοινωνίας εξετάστηκαν επίσης οι εξελίξεις που αφορούν την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ (Γκρέιτ Σι Ίντερκονέκτορ - GSI).

Οι δύο υπουργοί αναφέρθηκαν ακόμη στην ίδρυση του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου (Ίστ Μεντ Ενέρτζι Σέντερ - EMEC), η οποία συμφωνήθηκε τον περασμένο Ιούνιο στο Ινστιτούτο Μπέικερ του Πανεπιστημίου Ράις, στο Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τέλος, συζήτησαν την ανάληψη, από την 1η Αυγούστου, της προεδρίας του Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου (EMGF) από το Ισραήλ, το οποίο διαδέχθηκε την Ελλάδα στην προεδρία του περιφερειακού οργανισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ