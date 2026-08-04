Εφορία: Μετά τις δηλώσεις έρχονται οι διασταυρώσεις - Ποιοι κωδικοί ελέγχονται

Οι αλγόριθμοι που «ξεσκονίζουν» εισοδήματα, δαπάνες και περιουσιακά στοιχεία. Ποιοι ποιοι φορολογούμενοι θα λάβουν «ραβασάκι» για εξηγήσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, η ΑΑΔΕ ανοίγει νέο νέο κύκλο φορολογικών ελέγχων, επιστρατεύοντας ειδικούς αλγόριθμους για να εντοπίσει αδήλωτα εισοδήματα και αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας. Στο ελεγκτικό ραντάρ μπαίνουν και οι φορολογούμενοι που δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα αλλά εμφανίζουν υψηλές καταναλωτικές δαπάνες, ενώ μετά το ψηφιακό σαφάρι τουλάχιστον 12.000 φορολογούμενοι θα λάβουν «ραβασάκι» για να δώσουν εξηγήσεις για τις αποκλίσεις που θα εντοπιστούν.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με τη βοήθεια ειδικών αλγορίθμων που διασταυρώνουν τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων με δεδομένα που διαθέτει ήδη η φορολογική διοίκηση από τράπεζες, εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία, εταιρείες, φορείς του Δημοσίου και άλλες βάσεις πληροφοριών.

Βασικό εργαλείο των ελεγκτικών υπηρεσιών αποτελεί το πληροφοριακό σύστημα BANCAPP, μέσω του οποίου η ΑΑΔΕ αντλεί στοιχεία από τα πιστωτικά ιδρύματα για τραπεζικές κινήσεις, καταθέσεις και λοιπά οικονομικά δεδομένα, τα οποία αντιπαραβάλλονται με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Παράλληλα, αξιοποιούνται πληροφορίες για περιουσιακά στοιχεία, δαπάνες και συναλλαγές, δημιουργώντας έναν ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό φάκελο για κάθε φορολογούμενο.

Εφόσον οι διασταυρώσεις αποκαλύψουν ενδείξεις ανακριβούς δήλωσης ή αδήλωτων εισοδημάτων, οι φορολογούμενοι θα κληθούν να δικαιολογήσουν τις αποκλίσεις, προσκομίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά στην αρμόδια ΔΟΥ ή στο ΚΕΦΟΔΕ. Αν οι εξηγήσεις δεν κριθούν επαρκείς, θα ακολουθήσει φορολογικός έλεγχος με καταλογισμό φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων.

Ποια δεδομένα ελέγχονται

Στις διασταυρώσεις εξετάζονται, μεταξύ άλλων:

αναδρομικές αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές,

τόκοι τραπεζικών καταθέσεων και repos,

ηλεκτρονικές δαπάνες (κωδικοί 049-050),

αποπληρωμές στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων,

ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής και υγείας,

νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές,

δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων,

δαπάνες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας,

υψηλές καταναλώσεις νερού που μπορεί να αποκαλύπτουν αδήλωτες πισίνες,

εισοδήματα από μισθώσεις και βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Οι υποθέσεις που θα εμφανίσουν σημαντικές αποκλίσεις δεν θα κλείνουν με τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις. Θα παραπέμπονται σε δεύτερο στάδιο ελέγχου, όπου θα εφαρμόζονται οι λεγόμενες έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού εισοδήματος. Ιδιαίτερη προτεραιότητα δίνεται στις υποθέσεις του φορολογικού έτους 2020, οι οποίες παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Για τον λόγο αυτό, οι ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν λάβει εντολή να επισπεύσουν την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο

Κατά προτεραιότητα ελέγχονται: