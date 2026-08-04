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Υεμένη: Οι Χούθι δηλώνουν ότι χτύπησαν σαουδαραβικό στόχο στο αεροδρόμιο Νατζράν

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Υεμένη: Οι Χούθι δηλώνουν ότι χτύπησαν σαουδαραβικό στόχο στο αεροδρόμιο Νατζράν
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Οι Χούθι της Υεμένης, σύμμαχοι του Ιράν, δήλωσαν σήμερα μέσω ανάρτησης στο Telegram ότι έπληξαν στόχο στο αεροδρόμιο Νατζράν της Σαουδικής Αραβίας. Δεν υπήρξε άμεσα επιβεβαίωση από το Ριάντ.

Οι Χούθι της Υεμένης, σύμμαχοι του Ιράν, δήλωσαν σήμερα μέσω ανάρτησης στο Telegram ότι έπληξαν στόχο στο αεροδρόμιο Νατζράν της Σαουδικής Αραβίας. Δεν υπήρξε άμεσα επιβεβαίωση από το Ριάντ.

Οι Χούθι δήλωσαν ότι το πλήγμα ήταν απάντηση σε αυτό που περιέγραψαν ως διεισδύσεις σαουδαραβικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) στον εναέριο χώρο στις διοικητικές περιφέρειες Σααντά και Χάτζα στη βορειοδυτική Υεμένη.

Οι Χούθι έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία στην Ερυθρά Θάλασσα από τον περασμένο μήνα σε απάντηση αυτού που περιέγραψαν ως σαουδαραβική πολιορκία στην Υεμένη, έναν ισχυρισμό που απορρίπτει το Ριάντ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Υεμένη
Χούθι
Σαουδική Αραβία
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