Wall Street: Το μήνυμα Μπέσεντ ωθεί σε νέα ρεκόρ τους δείκτες - «Εκτόξευση» +27% για την Palantir

Η ανακοίνωση του Σκοτ Μπέσεντ ότι ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να καταλήξουν σήμερα ή αύριο σε συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ήταν το καύσιμο που χρειαζόταν η Wall Street για να ανοίξει με κάθε επισημότητα στα πράσινα την Τρίτη.

Τελευταία ενημέρωση: 17:48

Η ανακοίνωση του Σκοτ Μπέσεντ ότι ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να καταλήξουν σήμερα ή αύριο σε συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ήταν το καύσιμο που χρειαζόταν η Wall Street για να ανοίξει με κάθε επισημότητα στα πράσινα την Τρίτη, ενώ την ίδια ώρα οι ισχυρές προβλέψεις της Caterpillar και της Palantir καθησύχασαν τους επενδυτές για την αυξημένη ζήτηση που δημιουργεί ο πολυδιαφημισμένος κλάδος της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones διευρύνει το χθεσινό του ρεκόρ, καθώς ενισχύεται 1,07% ή 720 μονάδες διαπραγματευόμενος στις 53.899,14 μονάδες, ο διευρυμένος S&P 500 ενισχύεται 1,07% στις 7.682,69 μονάδες σημειώνοντας νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό, ενώ ο δείκτης Nasdaq προσθέτει 1,62% και κινείται στα επίπεδα των 26.334 μονάδων.

Στο ταμπλό της συνεδρίασης, εκτοξεύεται άνω του 27% η μετοχή της Palantir Technologies, αφού αύξησε ξανά την ετήσια πρόβλεψη εσόδων της, σηματοδοτώντας ισχυρή κυβερνητική και εμπορική ζήτηση για το λογισμικό ανάλυσης δεδομένων της. Παράλληλα, η Palantir, η οποία επιτρέπει σε κυβερνητικούς και εταιρικούς πελάτες να λαμβάνουν αποφάσεις αξιοποιώντας τα δικά τους δεδομένα, προβλέπει πλέον ετήσια έσοδα μεταξύ 8,150 και 8,158 δισ. δολαρίων, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 7,650 έως 7,662 δισ. δολάρια.

«Συνομιλούμε με τους Ιρανούς. Υπάρχει πιθανότητα να έχουμε συμφωνία σήμερα ή αύριο για το άνοιγμα του Ορμούζ και να μπούμε σε μια πιο ομαλή κατάσταση όσον αφορά τη σύγκρουση αυτή», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Μπέσεντ. Η είδηση ήταν φυσικό να ρίξει τις τιμές πετρελαίου. Το αργό τύπου Brent χάνει 2,28% στα 81,86 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI υποχωρεί 3% στα 77,93 δολάρια ανά βαρέλι.

Η Caterpillar, που θεωρείται δείκτης για την ανάπτυξη της παγκόσμιας βιομηχανίας, κερδίζει πάνω απο 5% μετά την αύξηση της ετήσιας πρόβλεψης αύξησης εσόδων, επωφελούμενη από την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης που έχει ενισχύσει τη ζήτηση για τον εξοπλισμό παραγωγής ενέργειας και κατασκευών της. Παράλληλα, μείωσε την εκτίμησή της για το ετήσιο κόστος από τους δασμούς περίπου 2,2 δισ. δολάρια, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 2,2 έως 2.6 δισ. δολάρια.

Οι επενδυτές εξετάζουν τα αποτελέσματα από εταιρείες που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη αυτή την περίοδο αποτελεσμάτων για ενδείξεις ότι οι επενδύσεις τους δισεκατομμυρίων δολαρίων αποδίδουν. Τα ισχυρά αποτελέσματα των ηγετών της τεχνητής νοημοσύνης, Microsoft και Amazon, την περασμένη εβδομάδα ήταν ανακουφιστικά και έχουν στηρίξει τα κέρδη της Wall Street μετά από έναν ταραγμένο Ιούλιο.

Στα οικονομικά στοιχεία, μειώθηκε το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ τον Ιούνιο, καθώς οι εισαγωγές υποχώρησαν για πρώτη φορά από την αρχή του έτους, σημειώνοντας σημαντική πτώση.

Συγκεκριμένα, το έλλειμμα στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών υποχώρησε κατά 5,6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα στα 73,3 δισ. δολ., σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου την Τρίτη. Την ίδια ώρα ωστόσο, η αξία των εισαγωγών μειώθηκε κατά 1,8%, ενώ οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 0,9%. Σε βάση προσαρμοσμένο στον πληθωρισμό, το έλλειμμα του εμπορίου εμπορευμάτων μειώθηκε στα 94,5 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούνιο.