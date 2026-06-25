Νέο ρεκόρ ζέστης στη Βρετανία με 36,4°C - Σπάνιος κόκκινος συναγερμός στην Ολλανδία

Η Βρετανία κατέρριψε εκ νέου σήμερα το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο, με 36,4 βαθμούς Κελσίου, ενώ σπάνιος κόκκινος συναγερμός σήμανε στην Ολλανδία για ακραία ζέστη

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέρριψε εκ νέου σήμερα το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο, με 36,4 βαθμούς Κελσίου να καταγράφονται στο Γιόβιλτον, στη νοτιοδυτική Αγγλία, έγινε γνωστό από τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας Met Office.

Ήδη από χθες, το ιστορικό ρεκόρ που χρονολογείτο από το 1976 και το 1957 έχει καταρριφθεί, με τον υδράργυρο στους 36,1 βαθμούς Κελσίου στο Γκόσπορτ, στις νότιες ακτές της Αγγλίας, την ώρα που η χώρα, όπως ένα μεγάλο τμήμα της Ευρώπης, βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κύμα καύσωνα εδώ και πολλές ημέρες.

Την ίδια ώρα, η υπηρεσία ασθενοφόρων του Λονδίνου κατέγραψε «ιστορικό ρεκόρ επεμβάσεων σε επείγοντα περιστατικά κρίσιμης σημασίας» χθες στη βρετανική πρωτεύουσα, λόγω της «ακραίας ζέστης» που πλήττει το νότιο τμήμα της χώρας, ανακοινώθηκε σήμερα.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων ανταποκρίθηκε σε 642 κλήσεις για παροχή βοήθειας σε επείγοντα περιστατικά κρίσιμης σημασίας, όπως καρδιακές κρίσεις ή άλλα σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και παρείχε πρώτες βοήθειες σε συνολικά 3.600 ανθρώπους, «θύματα αδιαθεσίας, αναπνευστικών δυσκολιών ή καρδιακών προβλημάτων», εξήγησε η London Ambulance Service σε ένα δελτίο Τύπου.

⁠Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ολλανδίας KNMI εξέδωσε σήμερα έναν σπάνιο κόκκινο συναγερμό για ακραία ζέστη σε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα αύριο.

Η ⁠KNMI ανέφερε πως οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να φθάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές.

Το Βέλγιο κατέγραψε σήμερα την πιο ζεστή ημέρα από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές και οι θερμοκρασίες αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω.

Ένας μετεωρολογικός σταθμός στις Βρυξέλλες κατέγραψε 34,6 βαθμούς Κελσίου σήμερα το απόγευμα, σπάζοντας ένα ρεκόρ ζέστης 50 ετών.

Σύμφωνα βελγικά μέσα ενημέρωσης, οι θερμοκρασίες θα ανέβουν και άλλο.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό - το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού του Βελγίου - για ακραία ζέστη για δύο ανατολικές επαρχίες αύριο Παρασκευή.

Χώρες της δυτικής Ευρώπης αντιμετωπίζουν ένα κύμα καύσωνα με πρωτοφανείς θερμοκρασίες για μήνα Ιούνιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ