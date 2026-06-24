Καύσωνας: Σε κόκκινο συναγερμό αύριο το 75% της Γαλλίας - Ρεκόρ του 1950 έσπασε στην Ισπανία

Το 75% της Γαλλίας θα τεθεί σε μέγιστο συναγερμό εξαιτίας του καύσωνα αύριο, από το μεσημέρι, ανακοίνωσε σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας (Météo-France).

Το 75% της Γαλλίας θα τεθεί σε μέγιστο συναγερμό εξαιτίας του καύσωνα αύριο, από το μεσημέρι, ανακοίνωσε σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας (Météo-France).

Περίπου 72 διαμερίσματα θα τεθούν σε «κόκκινο συναγερμό για καύσωνα», το υψηλότερο επίπεδο σε μια κλίμακα τεσσάρων βαθμίδων.

Δέκα επτά διαμερίσματα θα βρίσκονται σε «πορτοκαλί συναγερμό», σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Météo-France.

Σήμερα, το επίπεδο μέγιστου συναγερμού αφορούσε 58 διαμερίσματα και ο πορτοκαλί συναγερμός 31 διαμερίσματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Περίπου 51,1 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στα 72 διαμερίσματα που θα κηρυχθούν αύριο σε κόκκινο συναγερμό, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), η οποία βασίζεται σε εκτιμήσεις του πληθυσμού και του τελευταίου δελτίου της γαλλικής μετεωρολογικής υπηρεσίας, ήτοι πάνω από τα τρία τέταρτα του πληθυσμού.

Συνολικά, στη Γαλλία, ο πορτοκαλί ή κόκκινος συναγερμός αφορά 63,5 εκατομμύρια ανθρώπους σε 89 διαμερίσματα, ήτοι ένα ποσοστό άνω του 95% του πληθυσμού που ζει στη μητροπολιτική Γαλλία.

Στα διαμερίσματα σε κόκκινο συναγερμό αύριο, 5,6 εκατομμύρια άνθρωποι είναι ηλικίας 75 ετών ή περισσότερο, σύμφωνα με τα δεδομένα της Insee την 1η Ιανουαρίου του 2026.

Τουλάχιστον 43 άτομα, εκ των οποίων το 50% ήταν ανήλικα, έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες την τελευταία εβδομάδα στη Γαλλία, όπως ανακοίνωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Μον Μπρεζέον.

Η τραγική αυτή η εξέλιξη οφείλεται στην άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά και στο γεγονός ότι ένας σημαντικός αριθμός παιδιών στην χώρα αυτή δεν ξέρει να κολυμπάει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η παραθαλάσσια πόλη της Μασσαλίας όπου σύμφωνα με έρευνα των 35% των παιδιών δεν ξέρει κολύμπι.

Η βουλευτής της αριστεράς Ματίλντ Πανό ανακοίνωσε σήμερα ότι θα καταθέσει στη γαλλική Εθνοσυνέλευση ένα νομοσχέδιο στόχος του οποίου είναι να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά κολύμπι στη Γαλλία. Με το νομοσχέδιο αυτό προβλέπεται η πρόσληψη δασκάλων κολύμβησης στα δημόσια σχολεία της Γαλλίας καθώς και η κατασκευή κολυμβητηρίων.

Ισπανία: Δευτέρα και Τρίτη οι θερμότερες ημέρες για μήνα Ιούνιο από το 1950

Η Δευτέρα και η Τρίτη ήταν οι πιο ζεστές ημέρες που καταγράφηκαν στην Ισπανία για μήνα Ιούνιο από το 1950, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Aemet), καθώς μεγάλο μέρος της Ευρώπης πλήττεται από κύμα καύσωνα με πρωτοφανείς θερμοκρασίες για ορισμένες χώρες.

Στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη, η Ισπανία έχει συνηθίσει σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αλλά τα τελευταία χρόνια βιώνει με αυξανόμενη συχνότητα και ένταση κύματα καύσωνα.

Η μέση ημερήσια θερμοκρασία έφτασε τους 28,17 βαθμούς Κελσίου χθες Τρίτη, μετά τους 28,08 βαθμούς Κελσίου που καταγράφηκαν τη Δευτέρα, σύμφωνα με την Aemet.

Το προηγούμενο ρεκόρ είχε σημειωθεί στις 30 Ιουνίου 2025, με μέση θερμοκρασία τους 28,01 βαθμούς Κελσίου που καταγράφηκε εκείνη την ημέρα στη χώρα.

«Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος κύματος καύσωνα, τρεις ημέρες κατατάσσονται μεταξύ των δέκα θερμότερων σε ιστορικό ρεκόρ για μήνα Ιούνιο», τόνισε η Aemet.

Σχεδόν το σύνολο της Ισπανίας έχει τεθεί σήμερα σε συναγερμό για υψηλές θερμοκρασίες και μερικές περιοχές της Ανδαλουσίας, στο νότιο τμήμα της, στη Χώρα των Βάσκων, και στην Κανταβρία, στον βορρά της, είναι σε κόκκινο συναγερμό, κάτι που σηματοδοτεί «εξαιρετικό κίνδυνο».

Στην περιοχή της Κανταβρίας, στη βόρεια Ισπανία, καταρρίφθηκε ακόμη και ένα «απόλυτο ρεκόρ μέγιστης θερμοκρασίας (...), σε όλους τους μήνες του έτους» με 43,7 βαθμούς Κελσίου που καταγράφηκαν στη μικροσκοπική πόλη Τάμα.

Εξαιρώντας τον τρέχοντα καύσωνα, ο οποίος αναμένεται να λήξει την Πέμπτη, η Ισπανία έχει βιώσει 78 καύσωνες από το 1975, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων στον 21ο αιώνα, με αξιοσημείωτη αύξηση της έντασής τους την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με στοιχεία της Aemet.

Το καλοκαίρι του 2025 ήταν το πιο ζεστό που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ισπανία, με μέση θερμοκρασία τους 24,2 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, 3.832 θάνατοι αποδόθηκαν στον καύσωνα στη χώρα μεταξύ 16 Μαΐου και 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Πορτοκαλί συναγερμός για καύσωνα στη Δανία-Υψηλές θερμοκρασίες στη Σουηδία

Η Δανία θα κηρυχθεί την Παρασκευή, σχεδόν στο σύνολό της, σε πορτοκαλί συναγερμό, το δεύτερο επίπεδο προειδοποίησης, καθώς θα πληγεί επίσης από τον καύσωνα που σαρώνει τη δυτική Ευρώπη, ανακοίνωσε σήμερα το μετεωρολογικό Ινστιτούτο της χώρας (DMI).

Αυτός ο συναγερμός, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τρία νησιά της σκανδιναβικής χώρας, θα διαρκέσει έως την Κυριακή το βράδυ.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι θερμοκρασίες, που σήμερα κυμαίνονταν μεταξύ 23 και 28 βαθμών Κελσίου νωρίς το απόγευμα τοπική ώρα, μπορεί να σκαρφαλώσουν στους 35 βαθμούς Κελσίου, ιδίως στο νότιο και το ανατολικό τμήμα της χώρας.

«Και σαν να μην έφθανε αυτό, η ζέστη θα συνοδεύεται επίσης από έναν πολύ υγρό αέρα, γεγονός που θα κάνει την αίσθηση του βάρους ακόμα πιο δύσκολη για να την αντέξει κανείς», γράφει το DMI σε ένα δελτίο Τύπου.

Το Φεστιβάλ μέταλ μουσικής Copenhell, που διεξάγεται στην Κοπεγχάγη από την Τετάρτη έως το Σάββατο, συνέστησε στους μουσικόφιλους που θα το παρακολουθήσουν να ενυδατώνονται επαρκώς.

«Αυτός ο ζεστός καιρός σημαίνει πως όλοι, ναι, εσύ επίσης, με το μπουφάν σου και τα πολύ μακριά μαλλιά, πρέπει να θυμάστε να πίνετε πολύ νερό κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ», έγραψαν οι διοργανωτές στο Facebook.

Λίγο βορειότερα, η σουηδική μετεωρολογική υπηρεσία SMHI εξέδωσε κίτρινο συναγερμό για υψηλές θερμοκρασίες, ένα χαμηλότερο επίπεδο προειδοποίησης, για την Παρασκευή και το Σάββατο στο νότιο τμήμα της χώρας.

Οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να φθάσουν τουλάχιστον τους 30 βαθμούς Κελσίου τις δύο αυτές ημέρες στις νότιες περιοχές και οι αρχές προειδοποιούν τις ευάλωτες ομάδες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή.

Εντούτοις, το ινστιτούτο δεν κάνει λόγο για κύμα καύσωνα που προϋποθέτει πέντε συναπτές ημέρες με τον υδράργυρο άνω των 25 βαθμών Κελσίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ