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Δύο συλλήψεις στη Θράκη για παράνομη μεταφορά μεταναστών

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Δύο συλλήψεις στη Θράκη για παράνομη μεταφορά μεταναστών
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Στα χέρια της ΕΛΑΣ δύο αλλοδαποί διακινητές σε Έβρο και Ροδόπη.

Διακινητές φέρονται να είναι δύο αλλοδαποί που συνελήφθησαν χθες, Σάββατο 8 Αυγούστου σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης. Σύμφωνα με την αστυνομία, προωθούσαν σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις στο εσωτερικό της χώρας μετανάστες που δεν διέθεταν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Ο ένας φερόμενος ως διακινητής εντοπίστηκε χθες το απόγευμα να μεταφέρει παράνομα με αυτοκίνητο οκτώ παράτυπους μετανάστες, στην Εγνατία Οδό Κήπων - Αλεξανδρούπολης. Χθες το βράδυ αστυνομικοί εντόπισαν το δεύτερο άτομο να μεταφέρει παράνομα επτά παράτυπους μετανάστες στην Εγνατία Οδό Κομοτηνής - Ξάνθης. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν τα οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις διενήργησαν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου και Ιάσμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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