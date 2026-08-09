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Χανιά: Σύλληψη ημεδαπού για ναρκωτικά

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Χανιά: Σύλληψη ημεδαπού για ναρκωτικά
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Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 150 γραμμάρια κάνναβης και 3 δενδρύλλια κάνναβης ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης.

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες και από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν κάνναβη και δενδρύλλια κάνναβης.

Η σύλληψη έγινε χθες Σάββατο, στο πλαίσιο των δράσεων που εκπονεί η Διευθυνση Αστυνομίας Χανίων για την πάταξη του φαινομένου της κατοχής, εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων. Οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή αστυνομικών των ΤΑΕ και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε έρευνα σε οικία 52χρονου ημεδαπού σε περιοχή των Χανίων, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: "150 γραμμάρια κάνναβης και -3- δενδρύλλια κάνναβης ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης".

Ο ημεδαπός συνελήφθη κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Κάνναβη
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
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