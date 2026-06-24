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H βίλα του Μπερλουσκόνι στην Σαρδηνία πωλείται στη βασιλική οικογένεια του Κατάρ

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H βίλα του Μπερλουσκόνι στην Σαρδηνία πωλείται στη βασιλική οικογένεια του Κατάρ
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Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Corriere della Sera γράφει ότι η πολυτελής αυτή έπαυλη πρόκειται να μεταβιβαστεί στην οικογένεια Αλ Θάνι.

Σύμφωνα με τον ιταλικό τύπο, η «βίλα Τσερτόζα» της Σαρδηνίας, ιδιοκτησίας της οικογένειας Μπερλουσκόνι, πρόκειται να πουληθεί σύντομα στην βασιλική οικογένεια του Κατάρ.

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Corriere della Sera γράφει ότι η πολυτελής αυτή έπαυλη πρόκειται να μεταβιβαστεί στην οικογένεια Αλ Θάνι, έναντι 350 εκατομμυρίων ευρώ.

Αρχικά, η αξία της είχε υπολογιστεί στα 500 εκατομμύρια ευρώ. H τελική συμφωνία πώλησης πρόκειται να υπογραφεί με την Constellation hotels holding Ltd Sca, εταιρία επενδύσεων με έδρα το Λουξεμβούργο.

Η βίλα διαθέτει εκατόν είκοσι έξι δωμάτια, σε συνολική εσωτερική έκταση 4.500 τετραγωνικών μέτρων, ένα θέατρο με έμπνευση από την αρχιτεκτονική της Αρχαίας Ελλάδας, πισίνες και ένα τεράστιο πάρκο, δίπλα στην θάλασσα. Η οικογένεια Μπερλουσκόνι, επιβεβαίωσε ότι έκανε δεκτή «δεσμευτική πρόταση αγοράς του ακινήτου».

Πρόκειται για έπαυλη στην οποία ο «Καβαλιέρε» φιλοξένησε πολλούς ξένους ηγέτες: από τον Βλαδίμιρ Πούτιν μέχρι τον Βρετανό Τόνι Μπλερ και τον Ισπανό πρώην πρωθυπουργό Θαπατέρο. Στην Βίλα Τσερτόζα, παράλληλα, είχαν παραθερίσει και πρωταγωνιστές της υπόθεσης «μπούνγκα -μπούνκα». Δεν έχει ανακοινωθεί αν η έπαυλη αυτή του Ιταλού πρώην πρωθυπουργού και μεγιστάνα πρόκειται να μετατραπεί σε υπερπολυτελές ξενοδοχείο ή αν θα παραμείνει

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Σίλβιο Μπερλουσκόνι
Βίλα
Ιταλία
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