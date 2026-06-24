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Αμετακίνητο το Ισραήλ: «Δεν θα αποσυρθούμε από τη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο»

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Αμετακίνητο το Ισραήλ: «Δεν θα αποσυρθούμε από τη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο»
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Ο Κατς δεσμεύτηκε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από τη ζώνη ασφαλείας του νότιου Λιβάνου.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δεσμεύτηκε σήμερα ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από τη ζώνη ασφαλείας του νότιου Λιβάνου, «ακόμα κι αν υπάρξει αμερικανικό αίτημα».

«200.000 (Λιβανέζοι) κάτοικοι δεν θα επιστρέψουν (στα σπίτια από τα οποία απομακρύνθηκαν). Επειδή αυτό που συνέβη στο παρελθόν σε ζώνες ασφαλείας, όπου υπήρχε επίσης άμαχος πληθυσμός (παρόντας), υπήρχαν βόμβες κατά μήκος δρόμων και επιθέσεις εναντίον στρατιωτών, και ως εκ τούτου δεν θα το επιτρέψουμε αυτό», τόνισε ο Κατς στο συνέδριο Muni Expo που διοργανώθηκε για τοπικούς αξιωματούχους στο Τελ Αβίβ.

«Δεν αποσυρόμαστε», διεμήνυσε ο Ισραηλινός υπουργός.

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tags:
Ισραήλ
Χεζμπολάχ
Λίβανος
Στρατός
Ένοπλες δυνάμεις
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