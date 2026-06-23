Μερτς: «Ύψιστης σημασίας οι επικείμενες μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό»

Ως «ύψιστης σημασίας» περιέγραψε τις επικείμενες μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Ως «ύψιστης σημασίας» περιέγραψε τις επικείμενες μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ξεκαθάρισε ότι οι προτάσεις που κατέθεσε η επιτροπή εμπειρογνωμόνων θα υιοθετηθούν «ως έχουν» από την κυβέρνηση, καθώς «αποτελούν ολοκληρωμένη ιδέα η οποία λειτουργεί μόνο στο σύνολό της». Διαβεβαίωσε ωστόσο ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές συντάξεων.

«Όλα τα στοιχεία του πακέτου προτάσεων πρέπει να εφαρμοστούν γρήγορα. Δεν είναι δυνατόν να επιλεγούν ή να απορριφθούν μεμονωμένα μέτρα. Οι προτάσεις είναι αλληλένδετες και ισορροπημένες», δήλωσε ο κ. Μερτς στο πλαίσιο της παρουσίασης της πρότασης των εμπειρογνωμόνων και σημείωσε ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός είναι αποφασισμένος να προχωρήσει ενωμένος στη μεταρρύθμιση. Τα μέτρα, ανέφερε ο καγκελάριος, θα μπορούσαν να αντιστρέψουν την τάση και να οδηγήσουν σε αύξηση του ύψους των συντάξεων και σε μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. «Δεν θα υπάρξουν περικοπές στις συντάξεις», υποσχέθηκε.

Η υπουργός Εργασίας Μπέρμπελ Μπας από την πλευρά της περιέγραψε τις προτάσεις της επιτροπής ως «πλήρες έργο τέχνης» και συμφώνησε ότι δεν μπορούν να ληφθούν αποσπασματικά κάποια μέτρα, ενώ ανέφερε ότι το συνιστώμενο, ισότιμα χρηματοδοτούμενο κεφάλαιο θα αυξήσει το επίπεδο των συντάξεων και η νεότερη γενιά θα έχει αργότερα υψηλότερες συντάξεις σε σύγκριση με τους σημερινούς συνταξιούχους. «Όλα στο πακέτο είναι διασυνδεδεμένα, έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να παραλείψει απλώς κάποιο μέρος», πρόσθεσε και εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού θα συμφωνήσουν πολύ σύντομα.

Μεταξύ των προτάσεων της 13μελούς επιτροπής, οι οποίες είναι προϊόν διαβουλεύσεων διάρκειας σχεδόν έξι μηνών, αναφέρεται ότι η ηλικία συνταξιοδότησης πρέπει στο εξής να συνδεθεί με το προσδόκιμο ζωής - αυξανόμενη κατά έξι μήνες ανά δέκα χρόνια, ξεκινώντας από το 2041. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Επιτροπής, οι εργαζόμενοι θα μπορούν επομένως να συνταξιοδοτηθούν μόνο στα 67,5 έτη το 2041 και στα 68 το 2051. Στη δεκαετία του 2090 η ηλικία συνταξιοδότησης θα έχει φθάσει τα 70 έτη. Επιπλέον, επανεισάγεται ο «συντελεστής βιωσιμότητας», προκειμένου να μετριαστεί η ετήσια αύξηση των συντάξεων.

Για τη μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης, η επιτροπή τονίζει ότι θα πρέπει να καταργηθεί η πρόωρη συνταξιοδότηση στα 63 έτη, διευκρινίζει ωστόσο παράλληλα ότι θα πρέπει να σχεδιαστούν ειδικές πρόνοιες για άτομα με προβλήματα υγείας ή ιδιαίτερα επιβαρυντική εργασία.

Στο μέλλον, σύμφωνα με το «σουηδικό μοντέλο», ένα μέρος των συνταξιοδοτικών εισφορών θα πρέπει να επενδύεται στο χρηματιστήριο, εισηγούνται οι εμπειρογνώμονες. Σε αυτόν τον κεφαλαιακό πυλώνα θα εισρεύσει τελικά έως και 2% των ακαθάριστων μισθών, με αρχικό στόχο το 0,5% Το 50% του ποσού θα προέρχεται από τους εργαζόμενους και το υπόπλοιπο 50% από τους εργοδότες. «Πρέπει να πω ότι αυτή είναι μια λαμπρή ιδέα», δήλωσε ο καγκελάριος Μερτς, ο οποίος υπήρξε πάντα υποστηρικτής των υποχρεωτικών, κεφαλαιακά χρηματοδοτούμενων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών συστημάτων. «Η λύση που βρέθηκε τώρα αποφεύγει τη γραφειοκρατία, επιτυγχάνει μια σταθεροποίηση των εισφορών και ταυτόχρονα φέρνει τουλάχιστον 30 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στην οικονομία. Θα έχουμε μια νέα δυναμική ανάπτυξης και απασχόλησης», τόνισε.

Βασικός στόχος της προτεινόμενης μεταρρύθμισης είναι επίσης να ενταχθούν στο σύστημα όσο το δυνατόν περισσότεροι εργαζόμενοι, οι οποίοι σήμερα δεν είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν εισφορές, όπως οι αυτοαπασχολούμενοι, εφόσον δεν καλύπτονται ήδη από ειδικό ταμείο του κλάδου τους, οι επαγγελματίες πολιτικοί και οι απασχολούμενοι στις «μίνι-θέσεις εργασίας» (mini jobs), οι οποίες, στη σημερινή τους μορφή, θα πρέπει να προορίζονται πλέον αποκλειστικά για φοιτητές.

Οι προτάσεις αυτές «αποσκοπούν στην εγγύηση της ασφάλειας του βιοτικού επιπέδου στα γηρατειά, ακόμη και για όσους έχουν χαμηλότερα ή μεσαία εισοδήματα», δήλωσαν οι επικεφαλής της επιτροπής, ο πρώην επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Απασχόλησης Φρανκ-Γιούργκεν Βάιζε και η ειδική των διοικητικών επιστημών Κονστάντσε Γιάντα. Η κυρία Γιάντα τόνισε μάλιστα κατ' επανάληψη ότι οι μεταρρυθμίσεις που προτείνει η επιτροπή δεν υποδηλώνουν ότι «η βασική σύνταξη είναι στα τελευταία της», αλλά το ακριβώς αντίθετο. «Πρόκειται για ένα σταθερό σύστημα το οποίο προσαρμόζεται τώρα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, με στόχο λιγότεροι εργαζόμενοι να υποστηρίζουν τους συνταξιοδοτούμενους συμπολίτες τους. Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση. Δεν θέλουμε να ξεκινήσουμε επανάσταση», είπε χαρακτηροστικά. Ο κ. Βάιζε έκανε λόγο για «λογικά ισορροπημένη για όλες τις πλευρές» πρόταση και εκτίμησε ότι, εφόσον υιοθετηθεί η εισήγηση της επιτροπής, «υπάρχει μια πολύ καλή, αξιόπιστη προοπτική» να επιτευχθεί επίπεδο σύνταξης στο 70% του τελευταίου καθαρού μισθού του εργαζομένου.

Ο Φρίντριχ Μερτς ζήτησε επίσης ταχείες διαδικασίες διαβουλεύσεων και έγκρισης των μεταρρυθμίσεων, καθώς, όπως είπε, «τα προβλήματα που έχουμε δεν μπορούν να αναβληθούν», είπε. Το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας θα συζητηθεί στη συνεδρίαση της επιτροπής του συνασπισμού. Και στη συνέχεια το υπουργείο Εργασίας θα αναλάβει το έργο της σύνταξης ενός ή περισσότερων νομοσχεδίων. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί προς το τέλος του έτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ