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Βενεζουέλα: Τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου ανήλθαν σε 5,49 δισ. δολάρια μέσα στο 2026

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Βενεζουέλα: Τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου ανήλθαν σε 5,49 δισ. δολάρια μέσα στο 2026
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Εξαιρουμένων των εξαγωγών πετρελαίου, τα έσοδα από τις εξαγωγές ανήλθαν σε 2,27 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2026, αυξημένα κατά 15,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας ανήλθαν σε 5,49 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας αύξηση 21,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η κεντρική τράπεζα της χώρας.

Η Βενεζουέλα καταγράφει σημαντική ανάκαμψη φέτος σε ό,τι αφορά την παραγωγή αργού πετρελαίου και τις εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, αφότου το Καράκας άνοιξε τις πόρτες σε ξένες πετρελαϊκές εταιρείες και η Ουάσινγκτον χαλάρωσε τις κυρώσεις σε βάρος του, μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στην ανατροπή του καθεστώτος Μαδούρο τον Ιανουάριο.

Εξαιρουμένων των εξαγωγών πετρελαίου, τα έσοδα από τις εξαγωγές ανήλθαν σε 2,27 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2026, αυξημένα κατά 15,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα της Βενεζουέλας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Βενεζουέλα
Πετρέλαιο
Εξαγωγές
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