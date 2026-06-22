Ειδήσεις | Διεθνή

Επιδημία Έμπολα: Στους 254 έφτασαν οι νεκροί στη ΛΔ Κονγκό, πάνω από 1.000 τα κρούσματα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Επιδημία Έμπολα: Στους 254 έφτασαν οι νεκροί στη ΛΔ Κονγκό, πάνω από 1.000 τα κρούσματα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Σχεδόν όλα τα κρούσματα έχουν καταγραφεί στην Ιτούρι (91,3% των μολύνσεων, 80,7% των θανάτων), μια απομακρυσμένη επαρχία στο βορειοανατολικό άκρο της χώρας.

Ξεπέρασαν τα 1.000 τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου η επιδημία που κηρύχθηκε στις 15 Μαϊου έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 250 ανθρώπους μέχρι στιγμής, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι αρχές της χώρας.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας (INSP) της ΛΔ Κονγκό ανακοίνωσε πως έχει καταγράψει 1.003 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα και 254 θανάτους, κάτι που συνεπάγεται θνητότητα της τάξης του 25,3%.

Σχεδόν όλα τα κρούσματα έχουν καταγραφεί στην Ιτούρι (91,3% των μολύνσεων, 80,7% των θανάτων), μια απομακρυσμένη επαρχία στο βορειοανατολικό άκρο της χώρας.

Η δυνατότητα διεξαγωγής εξετάσεων για την ανίχνευση του ιού έχει βελτιωθεί, γεγονός που εξηγεί εν μέρει την αύξηση του αριθμού των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.

Η επιδημία Έμπολα έχει εξαπλωθεί επίσης στη γειτονική Ουγκάντα, όπου οι αρχές έχουν καταγράψει 19 κρούσματα, συμπεριλαμβανομένων δύο θανάτων.

Η τρέχουσα επιδημία προκαλείται από το στέλεχος Bundibugyo, για το οποίο δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε συγκεκριμένη θεραπεία.

Ο Έμπολα έχει σκοτώσει περισσότερους από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική μέσα σε μισό αιώνα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Η απόβαση των Κυρανάκη - Κεραμέως στην έδρα Σαμαρά - Η πολιτική μοναξιά του Τσίπρα - Το ραντεβού Στέφανου - Άδωνι

«Σπίτι μου 3»: Στεγαστικά δάνεια με μειωμένο επιτόκιο σε νέους και νοικοκυριά χαμηλού ή μεσαίου εισοδήματος

Εντεκάδα από... χρυσάφι - Οι πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες του Μουντιάλ

tags:
Έμπολα
Αφρική
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider