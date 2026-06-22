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Κολομβία: Ο ηττημένος των προεδρικών εκλογών απευθύνει έκκληση για ηρεμία μετά τις επεισοδιακές διαδηλώσεις

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Κολομβία: Ο ηττημένος των προεδρικών εκλογών απευθύνει έκκληση για ηρεμία μετά τις επεισοδιακές διαδηλώσεις
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«Θέλω να απευθύνω από καρδιάς έκκληση για ψυχραιμία και ηρεμία», είπε ο Ιβάν Σεπέδα, υπογραμμίζοντας πως οι διαδηλώσεις πρέπει να παραμείνουν σε ειρηνικά πλαίσια.

Ο αριστερός γερουσιαστής Ιβάν Σεπέδα, ο οποίος ηττήθηκε σε έναν εξαιρετικά αμφίρροπο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κολομβία, απηύθυνε σήμερα έκκληση για ηρεμία μετά τις ταραχές που αμαύρωσαν τις συγκεντρώσεις κατά της νίκης του ακροδεξιού Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια.

«Θέλω να απευθύνω από καρδιάς έκκληση για ψυχραιμία και ηρεμία», είπε ο Ιβάν Σεπέδα σε συνέντευξη Τύπου, υπογραμμίζοντας πως οι διαδηλώσεις πρέπει να παραμείνουν σε ειρηνικά πλαίσια.

Μετά την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων και την οριακή επικράτηση του Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς ξέσπασαν στο περιθώριο συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας στην πρωτεύουσα Μπογοτά και στην Κάλι, την τρίτη πολυπληθέστερη πόλη της Κολομβίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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