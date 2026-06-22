Τουλάχιστον 14 νεκροί στην Ινδία από πυρκαγιά σε κτίριο

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κτίριο που στεγάζει βιβλιοθήκη και κέντρο ενισχυτικής διδασκαλίας για φοιτητές στην πόλη Λάκναου.

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα σε κτίριο που στεγάζει βιβλιοθήκη και κέντρο ενισχυτικής διδασκαλίας για φοιτητές στην πόλη Λάκναου της βόρειας Ινδίας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε τριώροφο κτίριο στην πρωτεύουσα του κρατιδίου Ούταρ Πραντές και εξαπλώθηκε ταχύτατα.

«Δεκατέσσερα παιδιά βρήκαν τον θάνατο», είπε σε δημοσιογράφους ο αντιπρόεδρος της κρατιδιακής κυβέρνησης Μπρατζές Πάτακ, συμπληρώνοντας πως άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν όλα τα θύματα ήταν φοιτητές.

Αρκετοί φοιτητές πήδηξαν από τον τελευταίο όροφο του κτιρίου για να γλιτώσουν από τις φλόγες, σύμφωνα με περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων σε δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής. Ο Πάτακ διαβεβαίωσε πως εφόσον προκύψουν ευθύνες, οι υπαίτιοι θα τιμωρηθούν σκληρά.

Συντετριμμένος δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος ανακοίνωσε έκτακτο βοήθημα 1.850 ευρώ για κάθε οικογένεια θανόντος σε αυτήν την τραγωδία.

Στις αρχές του μήνα, πυρκαγιά σε ξενοδοχείο του Νέου Δελχί είχε στοιχίσει τη ζωή σε 21 ανθρώπους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ