Κλείνουν οι θερινές παιδικές κατασκηνώσεις στην Κριμαία λόγω ελλείψεων στα καύσιμα

Οι αρχές της Κριμαίας, η οποία βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο και αποτελεί δημοφιλή προορισμό για τους Ρώσους, αποφάσισαν να αναστείλουν τις τουριστικές δραστηριότητες και να κλείσουν τις θερινές παιδικές κατασκηνώσεις έως τον Σεπτέμβριο.

Οι αρχές της Κριμαίας, η οποία βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο και αποτελεί δημοφιλή προορισμό για τους Ρώσους, αποφάσισαν να αναστείλουν τις τουριστικές δραστηριότητες και να κλείσουν τις θερινές παιδικές κατασκηνώσεις έως τον Σεπτέμβριο, όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της, λόγω της έλλειψης καυσίμων που προκλήθηκε από τις ουκρανικές επιθέσεις σε θαλάσσιες διαδρομές και οδούς ανεφοδιασμού.

Οι ουκρανικές επιθέσεις με drones σε διυλιστήρια πετρελαίου, μεταξύ άλλων και στη Μόσχα, έχουν επίσης προκαλέσει ελλείψεις σε βενζίνη και ντίζελ στη Ρωσία, η οποία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο.

Τα πρατήρια καυσίμων στην Κριμαία διέκοψαν όλες τις πωλήσεις καυσίμων σε ιδιώτες και επιχειρήσεις από την Κυριακή.

Ο κυβερνήτης Σεργκέι Αξιόνοφ δήλωσε σήμερα ότι το κλείσιμο των παιδικών κατασκηνώσεων έγινε για λόγους δημόσιας ασφάλειας.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει δημόσια κατακραυγή για την έλλειψη καυσίμων στη Ρωσία, όπου οι διαδηλώσεις υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς μεταξύ άλλων λόγω της λεγόμενης «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» της Μόσχας στην Ουκρανία.

«Δεν έχω αρκετά (καύσιμα), οπότε θα οδηγούμε λιγότερο, θα χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα ποδηλατούμε ή θα περπατάμε», δήλωσε ο Αλεξέι, κάτοικος της Σεβαστούπολης στην Κριμαία, χωρίς να αναφέρει το επώνυμό του.

Μείωση της παραγωγής και των εξαγωγών της Ρωσίας

Η κυβέρνηση ανέφερε ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ, ο αρμόδιος για θέματα πετρελαίου της κυβέρνησης, συναντήθηκε με άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους και παραγωγούς πετρελαίου για να εξετάσουν το ζήτημα.

Ο Νόβακ έδωσε εντολή στα υπουργεία και τις υπηρεσίες να καταρτίσουν ένα ισορροπημένο σχέδιο δράσης με στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας της εγχώριας αγοράς καυσίμων, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ενώ οι πετρελαϊκές εταιρείες ενημέρωσαν για μέτρα που αποσκοπούν στην τροφοδοσία της εγχώριας αγοράς, τη διατήρηση σταθερών τιμών, την αύξηση της παραγωγής και τη λειτουργία νέων μονάδων παραγωγής.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους για την κατάσταση στην Κριμαία, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και οι πετρελαϊκές εταιρείες καταβάλλουν προσπάθειες για την αντιμετώπιση των ελλείψεων καυσίμων οι οποίες έχουν προκληθεί από τις ουκρανικές επιθέσεις.

Η παραγωγή και οι εξαγωγές καυσίμων της Ρωσίας παρουσιάζουν πτώση λόγω των επιθέσεων που πραγματοποιεί με drones η Ουκρανία. Η Ρωσία έχασε περίπου το 25% της παραγωγής βενζίνης την περασμένη εβδομάδα, σε σύγκριση με τον ημερήσιο μέσο όρο του Ιουνίου του 2025, καταγράφοντας πτώση περίπου 90.000 μετρικών τόνων (765.000 βαρέλια) ημερησίως, σύμφωνα με πηγές του κλάδου.

Ανταποκριτές του Reuters διαπίστωσαν ότι ορισμένα είδη καυσίμων, μεταξύ των οποίων η βενζίνη 95 οκτανίων και το ντίζελ, δεν διατίθεντο προς πώληση σε αρκετά πρατήρια καυσίμων στη Μόσχα. Οι αρχές της Μόσχας έχουν δηλώσει ότι η κατάσταση στα πρατήρια καυσίμων εντός και γύρω από την πρωτεύουσα είναι φυσιολογική, ωστόσο η ομοσπονδιακή αρχή αντιμονοπωλιακής εποπτείας ζήτησε εξηγήσεις από μια μεγάλη αλυσίδα λιανικής πώλησης σχετικά με τους λόγους για τους οποίους αύξησε τις τιμές της πιο δημοφιλούς ποιότητας βενζίνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ