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Ρωσία: Αγώνας για να περιοριστεί η αναστάτωση στα καύσιμα μετά τις ουκρανικές επιθέσεις στην Κριμαία

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Ρωσία: Αγώνας για να περιοριστεί η αναστάτωση στα καύσιμα μετά τις ουκρανικές επιθέσεις στην Κριμαία
Ντμίτρι Πεσκόφ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
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Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε επίσης ότι ενεργοποιήθηκε ένας μηχανισμός συντονισμού μεταξύ της κυβέρνησης και των πετρελαϊκών εταιρειών όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων σε εθνικό επίπεδο και ότι λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα.

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές προσπάθειες για να περιορισθούν οι αρνητικές συνέπειες στην προμήθεια καυσίμων μετά τις επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στην χερσόνησο της Κριμαίας.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε επίσης ότι ενεργοποιήθηκε ένας μηχανισμός συντονισμού μεταξύ της κυβέρνησης και των πετρελαϊκών εταιρειών όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων σε εθνικό επίπεδο και ότι λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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