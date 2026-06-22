Ουγγαρία: Ο πρόεδρος θα απομακρυνθεί από το αξίωμά του μέσω συνταγματικής τροπολογίας

Ο Μαγιάρ ανέφερε επίσης σε ομιλία του στο κοινοβούλιο ότι η κυβέρνησή του θα λάβει ευρείας κλίμακας οικονομικά, πολιτικά και νομικά μέτρα για την εξάλειψη της διαφθοράς στην Ουγγαρία.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πίτερ Μαγιάρ δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνησή του θα προχωρήσει στην απομάκρυνση του προέδρου της Ουγγαρίας από το αξίωμά του μέσω συνταγματικής τροπολογίας και θα ξεκινήσει συνταγματική μεταρρύθμιση το φθινόπωρο.

Ο Μαγιάρ ανέφερε επίσης σε ομιλία του στο κοινοβούλιο ότι η κυβέρνησή του θα λάβει ευρείας κλίμακας οικονομικά, πολιτικά και νομικά μέτρα για την εξάλειψη της διαφθοράς στην Ουγγαρία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μιας Εθνικής Υπηρεσίας Προστασίας και Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία των προγραμματισμένων μεταρρυθμίσεων του Μαγιάρ για την καταπολέμηση της διαφθοράς, τις οποίες ο ίδιος έχει ονομάσει «Επιχείρηση Καθαρτήριο»:

Η κυβέρνηση θα τροποποιήσει 47 νόμους προκειμένου να δημιουργήσει τα νομικά θεμέλια για τη σύσταση μιας νέας Εθνικής Υπηρεσίας Προστασίας και Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων, η οποία θα διερευνά υποθέσεις ύποπτης κατάχρησης δημόσιων πόρων κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Ο Μαγιάρ αναφέρει ότι η διαφθορά έχει κοστίσει στους Ούγγρους το 8% έως 10% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τα τελευταία χρόνια.

Ο βουλευτής Γκεργκέλι Γκούλιας του προηγούμενου κυβερνώντος κόμματος, του Fidesz, χαρακτήρισε την ομιλία του Μαγιάρ «συκοφαντική και αποτρόπαια».

Συνταγματική τροπολογία για την απομάκρυνση του προέδρου Τάμας Σούλιοκ από το αξίωμά του.

Ο Μαγιάρ έχει κατηγορήσει τον Σούλιοκ, έναν από τους λιγότερο δημοφιλείς πολιτικούς της Ουγγαρίας, ότι στηρίζει την εξουσία του πρώην ηγέτη της δεξιάς Βίκτορ Όρμπαν. Ο Σούλιοκ έχει δηλώσει ότι δεν είχε πολιτικό πρόγραμμα και ότι απλώς εξασφάλιζε τους απαραίτητους ελέγχους και ισορροπίες.

Το Κοινοβούλιο θα εκλέξει νέο Πρόεδρο με θητεία έως πέντε ετών, εφόσον και όταν ο Σούλιοκ απομακρυνθεί από το αξίωμα.

Η ολοκληρωμένη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία θα ξεκινήσει το φθινόπωρο θα περιλαμβάνει δημόσιες διαβουλεύσεις. Το νέο Σύνταγμα θα τεθεί σε δημοψήφισμα.

Θα γίνουν νομοθετικές αλλαγές ώστε να οριστεί ως ανώτατο όριο ηλικίας τα 70 έτη για τους δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου, το οποίο έχει τη δυνατότητα να αναστείλει την εφαρμογή ορισμένων νομοθετικών πράξεων. Ο Πίτερ Πολτ, σύμμαχος του Όρμπαν, θα πρέπει να αποσυρθεί από τη θέση του προέδρου του δικαστηρίου.

Οι μεταρρυθμίσεις θα επιτρέψουν στα δύο τρίτα των δικαστών να κινήσουν διαδικασία απομάκρυνσης των προέδρων της Κουρίας (Ανώτατου Δικαστηρίου) και της Εθνικής Δικαστικής Υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από τα δύο τρίτα των βουλευτών.

Η θητεία των βουλευτών θα περιοριστεί στα 12 έτη.