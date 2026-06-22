Οι ευχαριστίες Ζελένσκι στον Στάρμερ για την υποστήριξη του προς το Κίεβο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τον υπό παραίτηση πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ για την υποστήριξή του προς το Κίεβο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τον υπό παραίτηση πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ για την υποστήριξή του προς το Κίεβο.

«Κιρ, ευχαριστώ για όλη την συνεργασία μας, για την υποστήριξή σου και για τις κοινές αποφάσεις που συνέβαλαν στην ενίσχυση της Ευρώπης μας και στην προστασία ζωών», έγραψε στο Χ ο πρόεδρος Ζελένσκι.