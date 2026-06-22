Πέθανε ο Άλαν Γκρίνσπαν σε ηλικία 100 ετών

Ο Άλαν Γκρίνσπαν, ο οικονομολόγος και πρόεδρος της Fed για πέντε θητείες, υπό τέσσερις Αμερικανούς προέδρους, έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 100 ετών.

Ο Άλαν Γκρίνσπαν, ο οικονομολόγος και πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για πέντε θητείες, υπό τέσσερις Αμερικανούς προέδρους, έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 100 ετών.

Σύμφωνα με το NBC News, το οποίο επικαλείται τη σύζυγό του, Αντρέα Μίτσελ, επικεφαλής ανταποκρίτρια του δικτύου στην Ουάσινγκτον για θέματα εξωτερικής πολιτικής, ο Γκρίνσπαν απεβίωσε στο σπίτι του από επιπλοκές της νόσου Πάρκινσον.

Ο Γκρίνσπαν γνωστός και ως «Μαέστρος» διορίστηκε πρόεδρος της Fed το 1987 από τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν και τα 18 χρόνια που βρέθηκε στο τιμόνι της έως τη συνταξιοδότησή του στις αρχές του 2006, χαρακτηρίστηκαν από άνθηση της χρηματιστηριακής αγοράς και χαμηλή ανεργία. Η θητεία του Γκρίνσπαν είναι η δεύτερη μακροβιότερη στην ιστορία μετά από εκείνη του Γουίλιαμ ΜακΤσέσνι Μάρτιν Τζούνιορ ο οποίος ηγήθηκε της Fed από το 1951 έως το 1970.

Έγινε σύμβολο της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής σκηνής μέσω τηλεοπτικών ομιλιών και καταθέσεων ενώπιον του Κογκρέσου που συχνά επηρέαζαν τις αγορές, μόλις οι επενδυτές και οι δημοσιογράφοι αποκωδικοποιούσαν τη συχνά αινιγματική γλώσσα του εστιάζοντας την προσοχή τους στις επιλογές των λέξεών του.

Σε μία από τις πιο γνωστές του τηλεοπτικές ομιλίες το 1996, η αφοπλιστική του ειλικρίνεια προκάλεσε αναταραχή στις αγορές. «Πώς γνωρίζουμε ότι η παράλογη ευφορία έχει οδηγήσει σε αδικαιολόγητη αύξηση των περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες στη συνέχεια υπόκεινται σε απροσδόκητες και παρατεταμένες διορθώσεις, όπως συνέβη στην Ιαπωνία την τελευταία δεκαετία;...Δεν πρέπει να υποτιμούμε ούτε να εφησυχάζουμε όσον αφορά την πολυπλοκότητα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των αγορών περιουσιακών στοιχείων και της οικονομίας».

Η φράση «παράλογη εφορία» ερμηνεύθηκε τότε ως ένδειξη ότι ο Γκρίνσπαν θεωρούσε την αγορά υπερτιμημένη. Το χρηματιστήριο του Τόκιο, το οποίο ήταν ανοιχτό εκείνη τη στιγμή, έπεσε κατά 3% μετά από αυτό το σχόλιο.

«Ο Άλαν Γκρίνσπαν αξίζει να μείνει στην ιστορία ως ένας από τους σπουδαιότερους κεντρικούς τραπεζίτες του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα, σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο στη Fed», ανέφερε ο Ρότζερ Φέργκιουσον, ο οποίος διετέλεσε αντιπρόεδρος της Fed από το 1999 έως το 2006.

«Ήταν από τους πρώτους που αναγνώρισαν την επίδραση της τεχνολογίας στην αύξηση της παραγωγικότητας στις ΗΠΑ, επιτρέποντας στην οικονομία να αναπτυχθεί ταχύτερα από ό,τι είχαμε προβλέψει, χωρίς να πυροδοτηθεί ο πληθωρισμός», πρόσθεσε.