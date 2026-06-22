Ζελένσκι: Το Κίεβο θα αποφασίσει ποιος θα εκπροσωπήσει την Ευρώπη στις συνομιλίες με τη Ρωσία

Ο Ζελένσκι επεσήμανε ότι το ζήτημα της Ουκρανίας συζητήθηκε «εκτενέστερα από οποτεδήποτε άλλοτε στο παρελθόν» κατά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την προηγούμενη εβδομάδα

Η Ουκρανία θα αποφασίσει ποιος θα εκπροσωπήσει την Ευρώπη σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη του σε ουκρανικά μέσα που δημοσιεύθηκε αργά χθες Κυριακή.

Το Κίεβο προσπαθεί να αναβιώσει τις διπλωματικές προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος, ο οποίος ξέσπασε πριν περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, περιλαμβάνοντας στις διαπραγματεύσεις τους Ευρωπαίους, καθώς οι υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ συνομιλίες φαίνεται να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

Ο Ζελένσκι επεσήμανε ότι το ζήτημα της Ουκρανίας συζητήθηκε «εκτενέστερα από οποτεδήποτε άλλοτε στο παρελθόν» κατά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την προηγούμενη εβδομάδα. «Συζητήσαμε τον ρόλο της Ευρώπης στον διάλογο με τους Ρώσους και ποιος θα πρέπει να είναι αυτός ο ρόλος», εξήγησε.

«Η Ευρώπη θα εξετάσει το πλαίσιο και θα προτείνει διάφορες επιλογές, αλλά η Ουκρανία θα αποφασίσει ποιος θα εκπροσωπήσει την Ευρώπη στις διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι το δίκαιο», τόνισε.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν αρχίσει πρόσφατα να εξετάζουν το ενδεχόμενο άμεσων συνομιλιών με τη Ρωσία, αλλά είναι διχασμένοι αναφορικά με το πώς να χειριστούν τις σχέσεις τους με τη Μόσχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ