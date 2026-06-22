Η Αυστραλία πούλησε στον Καναδά ραντάρ αξίας 1,5 δισ. ευρώ

«Είναι μακράν η σημαντικότερη εξαγωγή μας στον αμυντικό τομέα», δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο υπουργός Άμυνας Ρίτσαρντ Μαρλς.

Η Αυστραλία υπέγραψε σήμερα με τον Καναδά συμβόλαιο πώλησης του προηγμένου αυστραλιανού συστήματος ραντάρ πέραν του ορίζοντα έναντι 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας (1,5 δισεκατομμύριο ευρώ).

«Είναι μακράν η σημαντικότερη εξαγωγή μας στον αμυντικό τομέα», δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο υπουργός Άμυνας Ρίτσαρντ Μαρλς, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για την πρώτη διεθνή πώληση αυτού του συστήματος.

«Η Αυστραλία και ο Καναδάς ήταν ανέκαθεν οι καλύτεροι φίλοι στον κόσμο, όμως, στην πραγματικότητα, με αυτό που υπογράψαμε σήμερα, υφίσταται πλέον μια πιο σημαντική στρατηγική διάσταση σ' αυτή τη σχέση», υπογράμμισε ο Μαρλς.

Οι πρώτες παραδόσεις αυτού του συστήματος, το οποίο έχει αναπτυχθεί από την BAE Systems Australia, θα αρχίσουν την 1η Ιουλίoυ και θα αποτελέσουν τον πρώτο σταθμό μιας ευρύτερης συνεργασίας ανάμεσα στην Αυστραλία και τον Καναδά γύρω απ' αυτό το μεγάλου βεληνεκούς ραντάρ.

Ένα ραντάρ πέραν του ορίζοντα υψηλής συχνότητας επιτρέπει επιτήρηση από πολύ μεγάλη απόσταση, της τάξης των χιλιάδων χιλιομέτρων, κάτι που επιτρέπει να ενισχύεται η αμυντική ικανότητα και να εξασφαλίζεται έγκαιρη προειδοποίηση.

Είναι «η σπονδυλική στήλη» της επιτήρησης σε μεγάλη απόσταση στη βόρεια Αυστραλία και το πιο προηγμένο στον κόσμο ραντάρ μεγάλου βεληνεκούς, δήλωσε ο Μαρλς.

«Όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς έχει εκτεταμένες ζώνες να επιτηρήσει και θα χρησιμοποιεί συνεπώς αυτό το σύστημα για να διεξάγει επιχειρήσεις επιτήρησης πάνω από την Αρκτική», διευκρίνισε.

Η συμφωνία αυτή αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 300 θέσεις εργασίας στην Αυστραλία, δήλωσε η κυβέρνηση. Από την πλευρά του, ο καναδός υφυπουργός Αμυντικού Εφοδιασμού Στίβεν Φουρ έκανε λόγο για τη δημιουργία σχεδόν 2.300 θέσεων εργασίας ετησίως στη χώρα του στη διάρκεια των πέντε επόμενων ετών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ