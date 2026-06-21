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Το Τελ Αβίβ εξουδετέρωσε δύο επιχειρησιακά στελέχη της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς

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Το Τελ Αβίβ εξουδετέρωσε δύο επιχειρησιακά στελέχη της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς
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Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι «εξουδετέρωσε» τον Χουσέιν Κάντρα και τον Μοχάμεντ Φάρα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι «εξουδετέρωσε» τον Χουσέιν Κάντρα και τον Μοχάμεντ Φάρα, επιχειρησιακά στελέχη στις στρατιωτικές πτέρυγες της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ που συνδέονταν με μεγάλο δίκτυο χρηματοδότησης.

Ο Κάντρα, ο οποίος ήταν επικεφαλής του δικτύου μαζί με τον Φάρα, δρούσε υπό την ηγεσία της Χαμάς και διευκόλυνε τη μεταφορά άνω του μισού δισεκατομμυρίου σέκελ στη Χαμάς, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

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tags:
Ισραήλ
Χαμάς
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