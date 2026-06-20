Ειδήσεις | Διεθνή

Ισραήλ: Ο στρατός έλαβε εντολή να σταματήσει τις επιθέσεις στο Λίβανο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ισραήλ: Ο στρατός έλαβε εντολή να σταματήσει τις επιθέσεις στο Λίβανο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Ο στρατός «έλαβε επικαιροποιημένες οδηγίες από τα πολιτικά κλιμάκια για κατάπαυση του πυρός», σημείωσε ο συγκεκριμένος αξιωματούχος.

Ένας αξιωματικός του ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε απόψε ότι ο στρατός έλαβε εντολή από την πολιτική ηγεσία της χώρας να σταματήσει τις συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, συνεχίζοντας ωστόσο «τις αμυντικές ενέργειές του» στην περιοχή.

Ο στρατός «έλαβε επικαιροποιημένες οδηγίες από τα πολιτικά κλιμάκια για κατάπαυση του πυρός», σημείωσε ο συγκεκριμένος αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «δεν πραγματοποιούν επιθετικά πλήγματα» αλλά επιχειρούν «αμυντικά» εντός της λωρίδας του εδάφους του νότιου Λιβάνου που βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή. Το Ισραήλ αποκαλεί «ζώνη ασφαλείας» την περιοχή αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Εθνική Στρατηγική για τη Στέγη: Έρχονται Ενιαίος φορέας στεγαστικής πολιτικής, Γραφεία κοινωνικής μίσθωσης, πλαφόν στα ενοίκια

Η λίστα με τους σημαντικότερους λόγους αποχώρησης από μια θέση εργασίας για τους Έλληνες εργαζόμενους

Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων: «Γκαζώνει» ο ελεγκτικός μηχανισμός - Ποιοι θα λάβουν «κλήσεις»

tags:
Ισραήλ
Χεζμπολάχ
Λίβανος
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider