Τουλάχιστον 9 νεκροί στη Λωρίδα της Γάζας από τις σημερινές ισραηλινές επιθέσεις

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στόχος του ήταν ένας «μαχητής», χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Τουλάχιστον εννέα είναι οι νεκροί, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, από τα ισραηλινά πλήγματα και τα πυρά στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν νοσοκομειακές πηγές.

Τέσσερις Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους δύο γυναίκες και ένα παιδία, σκοτώθηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό σε μια πολυκατοικία, στη συνοικία Σάμπρα της Πόλης της Γάζας. Πολλοί άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στόχος του ήταν ένας «μαχητής», χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Σε άλλο περιστατικό, οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν μια γυναίκα στο Μπέιτ Λάχια, στον βόρειο τομέα του παλαιστινιακού θύλακα. Σε άλλον αεροπορικό βομβαρδισμό, στο Χαν Γιουνίς, στα νότια, σκοτώθηκε τουλάχιστον ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν άλλοι οκτώ.

Αργά το απόγευμα, τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένας ντόπιος φωτορεπόρτερ, σκοτώθηκαν από πλήγμα στον προσφυγικό καταυλισμό Μπουρέιτζ, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει προς το παρόν αυτά τα πλήγματα. Με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του περασμένου Οκτωβρίου σταμάτησαν οι μεγάλες μάχες μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, αλλά δεν τερματίστηκαν οι ισραηλινές επιθέσεις. Το Ισραήλ λέει ότι τα πλήγματά του έχουν ως στόχο να αποτρέψουν επικείμενες επιθέσεις από τη Χαμάς και άλλες οργανώσεις. Η Χαμάς σπανίως αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικές με τους θανάτους μαχητών της.

Το Ισραήλ και η Χαμάς παραμένουν σε αδιέξοδο όσον αφορά το πώς θα προχωρήσουν στην εφαρμογή της επόμενης φάσης του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Η φάση αυτή περιλαμβάνει την κατάθεση των όπλων εκ μέρους της παλαιστινιακής οργάνωσης και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

Οι συνομιλίες των μεσολαβητριών χωρών (Αίγυπτος, Κατάρ, Τουρκία) με τον ειδικό απεσταλμένο του Ειρηνευτικού Συμβουλίου του Τραμπ για τη Γάζα, τον Νικολάι Μλαντένοφ, δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία. Την Τετάρτη, πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters είπαν ότι ο Μλαντένοφ παρέδωσε στη Χαμάς και σε άλλες οργανώσεις μια αναθεωρημένη εκδοχή του «οδικού χάρτη» που απαντά σε ορισμένες ανησυχίες τους, διατηρώντας όμως τις «κόκκινες γραμμές» του σχεδίου του Τραμπ. Ένα στέλεχος της Χαμάς επιβεβαίωσε ότι «εξετάζεται» αυτό το κείμενο.

Το Ισραήλ λέει ότι η Χαμάς πρέπει να παραχωρήσει την εξουσία στη Γάζα, να αφοπλιστεί και να μην παίξει κανέναν ρόλο στη μελλοντική διακυβέρνηση του θύλακα. Η Χαμάς από την άλλη συνδέει τον αφοπλισμό της με την έναρξη της πολιτικής διαδικασίας για την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ