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Στους 4.057 οι νεκροί στον Λίβανο από τις 2 Μαρτίου

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Στους 4.057 οι νεκροί στον Λίβανο από τις 2 Μαρτίου
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Στον απολογισμό περιλαμβάνονται 83 άνθρωποι που σκοτώθηκαν χθες κατά τις μαζικές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον νότιο και τον ανατολικό Λίβανο.

Οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο έχουν προκαλέσει τον θάνατο 4.057 από την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου. Ανάμεσα στους νεκρούς, 135 διασώστες και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό που δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα.

Στον απολογισμό περιλαμβάνονται 83 άνθρωποι που σκοτώθηκαν χθες κατά τις μαζικές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον νότιο και τον ανατολικό Λίβανο, κατά τις οποίες τραυματίσθηκαν 141 άνθρωποι, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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