Νεκρός σε αεροπορικό δυστύχημα ο συνιδρυτής της Ubisoft, Κλοντ Γκιγιεμό

Ο Γκιγιεμό έχασε τη ζωή του την Παρασκευή σε αεροπορικό δυστύχημα στη La Baule, μια παραθεριστική πόλη στις ακτές της Γαλλίας.

Ο Κλοντ Γκιγιεμό ο οποίος ίδρυσε μαζί με τα αδέλφια του τη γαλλική εταιρεία έκδοσης βιντεοπαιχνιδιών Ubisoft το 1986, έχασε τη ζωή του σε ηλικία 69 ετών σε αεροπορικό δυστύχημα.

«Η Ubisoft πληροφορήθηκε με βαθιά θλίψη την είδηση του θανάτου του Κλοντ Γκιγιεμό, συνιδρυτή του ομίλου και προέδρου της Guillemot Corp., σε ατύχημα. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του και τους αγαπημένους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Δεν θα γίνουν περαιτέρω δηλώσεις προς το παρόν», αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας.

Ο Γκιγιεμό έχασε τη ζωή του την Παρασκευή σε αεροπορικό δυστύχημα στη La Baule, μια παραθεριστική πόλη στις ακτές της Γαλλίας, όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί αεροπορική επίδειξη αυτό το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με την εφημερίδα Ouest-France.

Ήταν ένας από τους δύο επιβάτες στο δικινητήριο αεροσκάφους Cessna 421 που έχασαν τη ζωή τους στο ατύχημα, ανέφερε η «Ouest-France».

Ο Γκιγιεμό μέτοχος της Ubisoft, ήταν πρόεδρος της Guillemot Corp., η οποία κατασκευάζει εξοπλισμό και αξεσουάρ ψυχαγωγίας, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων Hercules και Thrustmaster.

Κατείχε μεταπτυχιακό τίτλο στις οικονομικές επιστήμες από το Πανεπιστήμιο της Ρεν της Γαλλίας. Ο αδελφός του, Ιβ είναι διευθύνων σύμβουλος της Ubisoft.