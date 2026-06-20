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Ισπανία: Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για τη σύζυγο του Σάντσεθ

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Ισπανία: Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για τη σύζυγο του Σάντσεθ
Πέδρο Σάντσεθ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
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Ο δικαστής Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο έδωσε εντολή στην Μπεγκόνια Γκόμεθ να παραδώσει το διαβατήριό της και να παρουσιάζεται στις αρχές δύο φορές τον μήνα.

Ισπανικό δικαστήριο αποφάσισε ότι η Μπεγκόνια Γκόμεθ, σύζυγος του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, θα δικαστεί για διαφθορά και ότι της απαγορεύεται η έξοδος από την χώρα, σύμφωνα με το κείμενο απόφασης που δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα.

Ο δικαστής Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο έδωσε εντολή στην Μπεγκόνια Γκόμεθ να παραδώσει το διαβατήριό της και να παρουσιάζεται στις αρχές δύο φορές τον μήνα μέχρι την λήψη της δικαστικής απόφασης στην υπόθεσή της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Ισπανία
Πέδρο Σάντσεθ
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