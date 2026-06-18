Ειδήσεις | Διεθνή

Αμερικανός αξιωματούχος: Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ πρέπει να αυξήσουν τις αγορές όπλων για να στηρίξουν την Ουκρανία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Αμερικανός αξιωματούχος: Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ πρέπει να αυξήσουν τις αγορές όπλων για να στηρίξουν την Ουκρανία
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ πρέπει να συνεχίσουν να στηρίζουν την άμυνα της Ουκρανίας και ακόμη να την ενισχύσουν αγοράζοντας όπλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε σήμερα ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ πρέπει να συνεχίσουν να στηρίζουν την άμυνα της Ουκρανίας και ακόμη να την ενισχύσουν αγοράζοντας όπλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε σήμερα ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας.

«Είναι σημαντικό οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ να συνεχίσουν και μάλιστα να εντείνουν τη στήριξή τους στην άμυνα της Ουκρανίας μέσω της πρωτοβουλίας PURL. Αυτό θα συμβάλει στο να διασφαλιστεί ότι βασικός εξοπλισμός θα συνεχίσει να φτάνει στην πρώτη γραμμή του ουκρανικού μετώπου, επιτρέποντας στις δυνάμεις της Ουκρανίας να αποτρέψουν περαιτέρω ρωσικές προελάσεις», δήλωσε ο Έλμπριτζ Κόλμπι, υφυπουργός Άμυνας αρμόδιος για θέματα πολιτικής, ο οποίος μίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης σε συνάντηση για την Ουκρανία στην έδρα του ΝΑΤΟ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΑΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Φορολογικά κίνητρα για hedge funds και private equity - Στόχος η μετατροπή της Αθήνας σε επενδυτικό hub

Το PosoKanei «κατεβαίνει» τζάμπα - Ο έτοιμος Πολάκης για προεδρία - Το «μεσσηνιακό σωματείο» του Σαμαρά

Φουλ για τις 2.800 μονάδες - Το μεγάλο εύρος των προθεσμιακών - Άνοδος έκπληξη

tags:
Ουκρανία
ΝΑΤΟ
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider