Αμερικανός αξιωματούχος: Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ πρέπει να αυξήσουν τις αγορές όπλων για να στηρίξουν την Ουκρανία

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ πρέπει να συνεχίσουν να στηρίζουν την άμυνα της Ουκρανίας και ακόμη να την ενισχύσουν αγοράζοντας όπλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε σήμερα ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ πρέπει να συνεχίσουν να στηρίζουν την άμυνα της Ουκρανίας και ακόμη να την ενισχύσουν αγοράζοντας όπλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε σήμερα ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας.

«Είναι σημαντικό οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ να συνεχίσουν και μάλιστα να εντείνουν τη στήριξή τους στην άμυνα της Ουκρανίας μέσω της πρωτοβουλίας PURL. Αυτό θα συμβάλει στο να διασφαλιστεί ότι βασικός εξοπλισμός θα συνεχίσει να φτάνει στην πρώτη γραμμή του ουκρανικού μετώπου, επιτρέποντας στις δυνάμεις της Ουκρανίας να αποτρέψουν περαιτέρω ρωσικές προελάσεις», δήλωσε ο Έλμπριτζ Κόλμπι, υφυπουργός Άμυνας αρμόδιος για θέματα πολιτικής, ο οποίος μίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης σε συνάντηση για την Ουκρανία στην έδρα του ΝΑΤΟ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΑΠΕ