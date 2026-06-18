Ζελένσκι: Συμφωνία με Γερμανία για τις αντιβαλλιστικές δυνατότητες - Η Βρετανία θα παράσχει 150.000 drones

Η Ουκρανία και η Γερμανία υπέγραψαν συμφωνία σχετικά με τις αντιβαλλιστικές δυνατότητες, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καλώντας και άλλους δυτικούς συμμάχους να συμμετάσχουν στην προσπάθεια και να επιτύχουν αποτελέσματα μέχρι τον χειμώνα

Η Ουκρανία και η Γερμανία υπέγραψαν συμφωνία σχετικά με τις αντιβαλλιστικές δυνατότητες, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καλώντας και άλλους δυτικούς συμμάχους να συμμετάσχουν στην προσπάθεια και να επιτύχουν αποτελέσματα μέχρι τον χειμώνα.

Μιλώντας σε συνεδρίαση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας, γνωστής ως «Ομάδα Ράμσταϊν», ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία χρειάζεται επειγόντως πυροβολικό μεγάλου βεληνεκούς και μη επανδρωμένα οχήματα. Ζήτησε επίσης να αναπτυχθούν πρόσθετα χρηματοοικονομικά μέσα για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση του ουκρανικού στρατού.

Η Βρετανία θα παράσχει 150.000 drones στην Ουκρανία έως το τέλος του 2026 στο πλαίσιο του πακέτου χρηματοδότησης ύψους 996 εκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Νταν Τζάρβις κατά τη συνάντηση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας στις Βρυξέλλες.

Το πακέτο, το οποίο χρηματοδοτείται από το δάνειο ύψους 2,26 δισεκατομμυρίων λιρών που χορήγησε η Βρετανία στην Ουκρανία, περιλαμβάνει 350 πυραύλους αεροπορικής άμυνας και συστήματα ραντάρ εδάφους.

Το δάνειο εξασφαλίζεται από έσοδα που προέρχονται από δεσμευμένα κρατικά περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας.

Ο Τζάρβις, ο οποίος ήταν συμπροεδρεύων στη συνάντηση μαζί με τον Γερμανό ομόλογό του, συναντήθηκε με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ και άλλους υπουργούς Άμυνας, μεταξύ των οποίων εκπροσώπους της Γαλλίας και της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ